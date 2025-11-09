CHP’de hayali ağırlamanın bedeli 365 bin TL! Sayıştay raporunda ortaya çıktı

Sayıştay'ın 2024 raporuna göre, Bodrum Belediyesi, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı ile Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'i Rixos Premium Otel'de konaklattı.

Sabah'tan Barış Savaş'ın haberine göre, Kösedağı'nın 21-25 Ağustos 2024'teki konaklaması için 244 bin 800 TL, Adıgüzel'in 1-3 Temmuz 2024 tarihli konaklaması için 120 bin 768 TL belediye bütçesinden ödendi. Ancak Sayıştay, her iki başkanın da etkinlik video ve fotoğraflarında bulunmadığını tespit etti.

Bodrum Belediyesi harcamayı "davet ve hemşehrilik hukuku" kapsamında savunurken, Kösedağı "Rixos'ta kalmadım, pansiyonda kendi paramla tatil yaptım" dedi. Adıgüzel ve Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ise sorulara yanıt vermedi.