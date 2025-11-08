Mustafa Varank açıkladı: En büyük sıkıntılardan bir tanesi sağlıklı bir muhalefetin olmayışıdır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Dr. Ömer İleri ile TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Komisyonu Başkanı Mustafa Varank'ın katılımlarıyla, Genel Merkez Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkan Yardımcısı Meryem Sürmen moderatörlüğünde 'Dijital Gençler, Teknolojik Şehirler – Net Konuşalım' başlıklı söyleşinin ilki Samsun'da düzenlendi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi'nde düzenlenen söyleşiye Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof.Dr. Fatma Aydın, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, parti üyeleri ve vatandaşlar da katıldı.

Söyleşide vatandaşların sorularını cevaplayan TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, "Biz AK Parti'nin içerisinden geliyoruz. Ama bizim siyaset tavsiyemiz sadece AK Parti'li gençler için değil, muhalif de olabilirsiniz. Siz kendi hayat tarzınıza ve düşüncenize göre bir şeyler başarmak istiyorsanız, sizin de yapmanız gereken aslında siyasetin muhalefeti tarafından bu işlerle haşır neşir olmak, bu işlerle ilgilenmek. Çünkü emin olun iktidar kadar muhalefete de ihtiyaç var. Aslında Türkiye'nin şu anda yaşadığı en büyük sıkıntılardan bir tanesi sağlıklı bir muhalefetin olmayışıdır" diye konuştu.

"MUHALEFET İKTİDAR NE YAPARSA YAPSIN SORGULAMADAN KARŞI ÇIKIYOR"

Muhalefet partilerinin, iktidarın yaptığı her çalışmaya iyi mi kötü mü olduğunu değerlendirmeden karşı çıkmayı alışkanlık haline getirdiğini belirten Varank, "Şu anda elbette AK Parti'yle ilgili eleştirisi olan muhalif anlayıştaki bir genç kardeşimiz bizim karşımıza çıkabilir, bizi eleştirebilir, bize sorular sorabilir ve biz bu soruları emin olup anlayıp, nerede eksiğimiz var, nerede hatamız var, yanlışımız var mı? Kendimizi çek etmek için kullanabiliriz ve kullanıyoruz. Ancak Türkiye'de öyle bir muhalefet anlayışı oluştu ki, yapılan her iş sadece iktidar partisinin işi olarak görülüyor ve ne yapılırsa yapılsın karşı çıkılıyor. Oysa muhalefet, yapılan bir işin faydasını tartmalı, eksik varsa gidermeye çalışmalı. Mecliste de sürekli vurguladığımız konu bu. Diyelim ki, 'şu yolu yapacağım' diyoruz, muhalefet ise 'ben sana o yolu yaptırmam' diyor. Bu durumda biz sadece o yolu yapmaya odaklanıyoruz fakat muhalefet, 'şu sapağı da eklersen daha iyi olur' diyerek katkı sunmalı ki biz de değerlendirme yapalım, gerekiyorsa düzeltelim. Ama mevcut anlayış, 'sen ne yapıyorsan yanlıştır' üzerine kurulu. İşte değiştirmemiz gereken anlayışlardan biri de budur" ifadelerini kullandı.

"YURT DIŞINA KENDİNİZİ GELİŞTİRMEK İÇİN ÇIKIN AMA ORADA KALMAYIN"

Gençlerin yurt dışı hayalleri hakkında konuşan Dr. Ömer İleri, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uzun yıllarını yurt dışında geçirmiş biri olarak, yurt dışına gitmeye kategorik olarak karşı değilim. Ancak 'aradığımı orada bulurum' düşüncesiyle, bir teslimiyet içinde gitmeyi doğru bulmam. Hedefi ve gerekçesi olan, spesifik bir proje, akademik çalışma ya da kariyer fırsatı için gidilebilir, bu tecrübe kazanılabilir. Ama geri dönmek şartıyla. Orada yükselen arkadaşlarımızın bile ülkeye katkısı olur. Şuna karşıyım; 'Türkiye'de her şey kötü, yurt dışında her şey iyi, burada yaşanmaz' anlayışıyla gitmek hem memlekete zarar verir hem de gidenlere yazık olur. Bir dönem böyle bir furyadan söz edildi ama bunun net bir tespiti yoktu. Evet, gidenler oldu benim çevremden de. Fakat yazılımcıların zaten dünya çapında bir mobilitesi var. Bunun olağan seviyenin üstünde olup olmadığı kesin değil. Şu an ise özellikle savunma sanayi kaynaklı çok ciddi geri dönüşler olduğunu biliyoruz. Yani o dönem bir problem var mıydı tartışılır, bugün ise durumun tersine döndüğünü görüyoruz" dedi.