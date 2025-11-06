İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve eşini paylaşan şahıs gözaltına alındı (Ekran görüntüsü)

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda 'Piyasa Türkiye' rumuzlu X hesabının kullanıcısı Siirt'te gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca TMK 6 ve Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek suçundan başlatılan soruşturma ile ilgili olarak; Piyasa Turkiye rumuzlu X (Twitter) sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımlara ilişkin Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda bahse konu sosyal medya hesabın kullanıcısının Emrah PEKÜS isimli şahıs olduğu tespit edilmiş olup, anılan şahıs Siirt ilinde yapılan çalışma neticesinde yakalanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.