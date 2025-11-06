Dolandırıcıların yeni hedefi yüzyılın konut projesi! Bakanlık geçit vermiyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 81 ilde hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut seferberliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı bir törenle açıklandı. Projenin duyurulmasıyla birlikte vatandaşlar bilgi almak ve başvuru yapmak üzere internete yöneldi. Bazı vatandaşlar ise, açıklamayı fırsat bilen dolandırıcıların tuzağına düştü.



Proje açıklanır açıklanmaz TOKİ ve e-devlet internet sitelerini taklit ederek sahte uzantıları hazırlayarak arama motorlarında ön sıralara yerleştiren dolandırıcılar, başvuru/teminat/sigorta adı altında şahıs IBAN'larına yüksek meblağlarda para transferi yapılmasını istedi. Bu yolla dolandırılan vatandaşların CİMER'e başvurmaları üzerine hızla harekete geçildi. Başta "TOKİ İlk Evim", "500 bin sosyal konut" başlıklarıyla açılan sahte sayfalar olmak üzere onlarca siteye BTK tarafından erişim engeli getirildi.



BTK'dan verilen bilgide, "TOKİ tarafından yürütülen "500 Bin Sosyal Konut ile Ev Sahibi Türkiye" projesi kapsamında gerçekleştirildiği iddia edilen dolandırıcılık faaliyetlerine ilişkin olarak, gerek Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından geliştirilen yazılımlar aracılığıyla, gerekse kurumumuza ulaşan ihbarların değerlendirilmesi sonucunda ilgili bağlantı adresleri zararlı bağlantılar listesine eklenmiş olup bu adreslere erişim, operatörler tarafından altyapı seviyesinde engellenmiştir" ifadeleri kullanıldı.



OLTALAMA YÖNTEMİYLE DOLANDIRICILIK



CİMER başvurularına konu dolandırıcılık olayları, siber güvenlik alanında "oltalama (phishing)" olarak adlandırılan bir siber saldırı türüne giriyor. Bu tür saldırılarda kötü niyetli kişiler tarafından güvenilir internet siteleri veya hizmetlerin taklit edilmesi yoluyla kullanıcıların yanıltılması ve sahte siteler üzerinden kişisel bilgi paylaşmaları veya işlem yapmalarının sağlanması amaçlanıyor.



PAROLALARI DEĞİŞTİRİP ADLİ MAKAMLARA BAŞVURULMALI



Bu tür bir saldırıya maruz kalındığının fark edilmesi halinde, ilgili hesaplara ait parolaların derhal güncellenmesi gerekiyor. Suç teşkil eden durumlarda ise adli makamlar ve kolluk birimlerine müracaat edilmesi gerekiyor.



DÜZENLİ OLARAK TESPİT EDİLİYOR



Oltalama amaçlı zararlı siteler düzenli olarak tespit ediliyor ve bu sitelere erişim engeli getiriliyor. Vatandaşlar, tespit ettikleri ve veya şüphe duydukları zararlı bağlantıları ihbar@usom.gov.tr e-posta adresi veya USOM internet sitesi üzerinden ihbar edebilecekleri gibi, gerek sahte internet sitelerinin ihbarı, gerekse adli ve idari mercilere konunun iletilmesi kapsamında ekran görüntüsü, bilgi ve belgelerle CİMER'e başvurabilirler.

