Sındırgı “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” ilan edildi
AFAD Başkanlığı, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremlerin ardından bölgede "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiğini duyurdu. Konuya ilişkin konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, "Vatandaşlarımızın barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla 25 milyon lira kaynak sağladık." dedi.
27 Ekim'de yaşanan 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası çok sayıda artçı sarsıntı meydana gelen Balıkesir'in Sındırgı ilçesi "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildi.
AFAD Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "27 Ekim 2025 tarihinde Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından gerekli inceleme ve tespitler yapılmış olup, 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun'a istinaden AFAD Başkanlığı tarafından 1 Kasım 2025 tarihinde alınan karar ile Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesi "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" olarak belirlenmiştir."
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Dr. Belgin Uygur ise Sındırgı'da yaşanan depremin ardından bölgenin "Genel hayata etkili afet bölgesi" ilan edildiğini açıkladı. Uygur, hasar tespit çalışmalarının hızla tamamlandığını ve tüm imkânlarla sahada çalışmaların sürdüğünü açıkladı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Dr. Belgin Uygur, açıklamasında şu bilgilere yer verdi: "22 bin 616 binada, 33 bin 813 bağımsız bölümün tespitini tamamladık. Bu süreçte 560 binada, 898 bağımsız bölümün güçlendirme veya yenileme ihtiyacı belirlendi. Vatandaşlarımızın barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla 25 milyon lira kaynak sağladık. Sındırgı Belediyesi'ne 2 milyon 500 bin lira acil yardım ödeneği, 7 muhtarlığa 35 bin lira, 107 haneye 2 milyon 140 bin lira taşınma yardımı, 60 haneye 6 milyon 600 bin lira taşınma ve barınma desteği, 2 haneye 104 bin lira eşya yardımı, 167 aileye ise toplam 8 milyon 740 bin lira nakdi destek sağlandı."
Konteyner kurulumlarına ilişkin de bilgi veren Uygur, "293 başvurunun tamamı değerlendirildi. Sındırgı merkezde 40, kırsalda 69 konteyner kuruldu. Bigadiç'e 6 konteyner sevk edilerek aileler yerleştirildi. Kültür Caddesi'nde 11 adet 450 metrekarelik prefabrik iş yeri alanının zemini hazırlandı" dedi.
Ayrıca cami alanlarına 112 metrekarelik çok amaçlı çadırların, Şerifpaşa ve Sanayi Camii için ise 400 metrekarelik prefabrik mescitlerin kurulumunun sürdüğünü ifade etti. Üreticilere de destek verildiğini belirten Uygur, 25 hayvan çadırından 18'inin teslim edildiğini söyledi. Belgin Uygur, 10 Ağustos günü meydana gelen depremin ardından da Sındırgı ve Bigadiç'te yapılan çalışmalara değinerek, "385 köy evi, 135 konut, 11 iş yeri ve 1 caminin temel atma törenini Bakanımız Murat Kurum ile birlikte gerçekleştirmiştik. O süreçte 100 depremzede ailemizi hazır bulunan TOKİ konutlarına yerleştirdik" ifadelerini kullandı. Uygur, devletin tüm kurumlarıyla birlikte vatandaşların yanında olduğunu vurgulayarak, "Afetin izleri tamamen silinene kadar bölgedeki çalışmalarımız devam edecek" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sıcak suya gerek yok! Çarşaflardaki toz akarlarını öldüren o basit yöntem: Sadece 10 dakika
- ŞAMPİYONLAR LİGİ: Karabağ-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Karabağ-Chelsea maçı nereden izlenir?
- O antrenman reçeteye girdi! Diyabet riskini yarıya indiren yöntem: Kardiyo değil…
- İlk ne gördünüz, kelebek mi kadın mı? Bu kişilik testi gerçek benliğinizi ortaya koyuyor
- 2026 HAC TAKVİMİ | Hacca ne zaman gidilecek, kaç gün kaldı? 2026 Hac kafilesi ne zaman yola çıkacak?
- 2026 HAC KAYITLARI ne zaman başlayacak, nereden yapılacak? Ek hac kontenjanı gelecek mi?
- Hac 2026 ücretleri ne kadar olacak? 1-2-3-4 kişilik konaklama kaç TL? DİYANET son dakika
- Görüşünüzdeki küçük lekeler neden olur? Bu sadece göz yanılması değil!
- Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman? Viktoria Plzen-Fenerbahçe mücadelesi saat kaçta, hangi kanalda?
- Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman? Sonuçlar nereden öğrenilecek?
- Gün boyu yaptığımız bu hata göbek yağlarını artırıyor! Bırakmanız gereken tek alışkanlık...
- KASIM 2025 KAMU PERSONEL ALIMI: Yüzlerce kadro açıldı! Hangi kurumlar alım yapıyor, başvuru tarihleri ve şartlar neler?