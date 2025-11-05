FETÖ’cü Ali Fuat Yılmazer’in kızına CHP’de koltuk

Ali Fuat Yılmazer

Yılmazer'in ayrıca Şile CHP İlçe Başkan Yardımcısı olduğu ve Şile Belediyesi'nde de Başkan Danışmanı olduğu görüldü.

Öte yandan Zeynep Rabia Yılmazer Aka'nın Ağır Ceza Mahkemesi'nde dolandırıcılık iddiasıyla açılan davada sanık olarak yargılandığı iddia edildi.