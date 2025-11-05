05 Kasım 2025, Çarşamba
Haberler Gündem Haberleri FETÖ’cü Ali Fuat Yılmazer'in kızına CHP’de koltuk

FETÖ’cü Ali Fuat Yılmazer'in kızına CHP’de koltuk

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.11.2025 08:29
ABONE OL
FETÖ’cü Ali Fuat Yılmazer’in kızına CHP’de koltuk

Hrant Dink cinayeti davası sanıklarından Ecevit Emir’in, CHP lideri Özgür Özel’in davetiyle partiye katılmasının ardından dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Aynı davanın sanıklarından FETÖ'cü Ali Fuat Yılmazer’in kızı Zeynep Rabia Yılmazer Aka, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

Hrant Dink cinayeti sanıklarından Ecevit Emir'in, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in daveti ile CHP'ye katılmasının ardından dikkat çeken bir isim daha CHP'ye katıldı.

Zeynep Rabia Yılmazer Aka - Özgür ÇelikZeynep Rabia Yılmazer Aka - Özgür Çelik

Sabah'ın haberine göre FETÖ iddianamelerinde adı sıklıkla geçen ve ceza alan, Hrant Dink cinayeti sanıklarından Ali Fuat Yılmazer'in kızı Zeynep Rabia Yılmazer Aka da CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

Ali Fuat YılmazerAli Fuat Yılmazer

Yılmazer'in ayrıca Şile CHP İlçe Başkan Yardımcısı olduğu ve Şile Belediyesi'nde de Başkan Danışmanı olduğu görüldü.

Öte yandan Zeynep Rabia Yılmazer Aka'nın Ağır Ceza Mahkemesi'nde dolandırıcılık iddiasıyla açılan davada sanık olarak yargılandığı iddia edildi.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör