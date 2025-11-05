FETÖ’cü Ali Fuat Yılmazer'in kızına CHP’de koltuk
Hrant Dink cinayeti davası sanıklarından Ecevit Emir’in, CHP lideri Özgür Özel’in davetiyle partiye katılmasının ardından dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Aynı davanın sanıklarından FETÖ'cü Ali Fuat Yılmazer’in kızı Zeynep Rabia Yılmazer Aka, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi.
Hrant Dink cinayeti sanıklarından Ecevit Emir'in, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in daveti ile CHP'ye katılmasının ardından dikkat çeken bir isim daha CHP'ye katıldı.
Sabah'ın haberine göre FETÖ iddianamelerinde adı sıklıkla geçen ve ceza alan, Hrant Dink cinayeti sanıklarından Ali Fuat Yılmazer'in kızı Zeynep Rabia Yılmazer Aka da CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi.
Yılmazer'in ayrıca Şile CHP İlçe Başkan Yardımcısı olduğu ve Şile Belediyesi'nde de Başkan Danışmanı olduğu görüldü.
Öte yandan Zeynep Rabia Yılmazer Aka'nın Ağır Ceza Mahkemesi'nde dolandırıcılık iddiasıyla açılan davada sanık olarak yargılandığı iddia edildi.
