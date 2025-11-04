Avukatlık asgari ücret tarifesinde değişiklik! Karar yürürlüğe girdi
Resmi Gazete'de 4 Kasım tarihinde yayımlanan karara göre avukatlık asgari ücret tarifesi yürürlüğe girdi. Buna göre kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel ve tüzel kişilerin sözleşmeli avukatlarına ödeyecekleri ücret en az 33 bin TL, dava ücretleri ise 9 bin TL ile 120 bin TL arasında olacak.
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni 'Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ne göre; kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel ve tüzel kişilerin sözleşmeli avukatlarına ödeyecekleri ücret en az 33 bin TL, dava ücretleri ise 9 bin TL ile 120 bin TL arasında olacak. Avukatla büroda sözlü danışma ücreti ilk 1 saat için 4 bin TL, sonraki her 1 saat için bin 800 TL olarak belirlenirken, çağrı üzerine gidilen yerde 1 saate kadar sözlü danışma ücreti ise 7 bin TL oldu.
"TARİFEDE ORTALAMA YÜZDE 36,15 ORANINDA ARTIŞ SAĞLANDI"
Türkiye Barolar Birliği'nden (TBB) yeni tarife hakkında yapılan yazılı açıklamada, "2025-2026 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nde, maktu ücretlere ilişkin ortalama yüzde 36,15 oranında artış sağlanmıştır. Ayrıca Nisbi Tarife ücretini belirleyen üçüncü kısma yüzde 13'lük yeni bir dilim eklenmiştir. Asliye mahkemelerinde takip edilen davalarda belirlenen maktu ücret 45 bin TL'dir. Sulh hukuk mahkemesinde ücret 30 bin TL olarak tespit edilmiştir. Tüketici mahkemelerinde takip edilen davalar için maktu ücret 22 bin 500 TL olarak belirlenmiştir. İcra dairelerinde yapılan takipler için 9 bin TL olan maktu ücret, tahliyeye ilişkin icra takipleri için ise 20 bin TL'dir.
Ağır ceza ve çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için maktu ücret 65 bin TL'ye yükseltilmiştir. İdare ve vergi mahkemelerinde duruşmasız takip edilen davalarda belirlenen maktu ücret 30 bin TL'dir. Avukatlık Kanunu 35'inci madde uyarınca anonim şirketlerde bulundurulması zorunlu olan sözleşmeli avukatların alacağı ücret 45 bin TL'ye çıkarılmıştır.
Yapı kooperatiflerinde bulundurulması zorunlu sözleşmeli avukatlara ödenecek miktar 27 bin TL olarak belirlenmiştir. Tarife'nin 'Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olan veya Para ile Değerlendirilebilen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret' başlıklı üçüncü kısmında yer alan miktarlar, oluşan mali tablo dikkate alınarak yarı oranında artırılarak yeniden düzenlenmiştir" denildi.
🧾 2025-2026 AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
|Kategori
|Yeni Ücret (TL)
|Önceki Duruma Göre Değişim
|Açıklama
|Sözleşmeli Avukat (Kamu, Özel, Tüzel)
|En az 33.000 TL
|-
|Kurum ve kuruluşların sözleşmeli avukatlarına ödenecek asgari ücret
|Dava Ücretleri (Genel)
|9.000 – 120.000 TL
|-
|Dava türüne göre değişen maktu ücret aralığı
|Büroda Sözlü Danışma (İlk 1 Saat)
|4.000 TL
|-
|Avukatlık bürosunda yapılan ilk saatlik danışma
|Büroda Sözlü Danışma (Sonraki Saatler)
|1.800 TL / saat
|-
|İlk saatten sonraki her saat için ücret
|Çağrı Üzerine Gidilen Yerde Danışma (1 saate kadar)
|7.000 TL
|-
|Müvekkil çağrısı üzerine dışarıda yapılan danışma
|Asliye Mahkemesi Davaları
|45.000 TL
|↑
|Ortalama %36,15 artış dahil
|Sulh Hukuk Mahkemesi Davaları
|30.000 TL
|↑
|-
|Tüketici Mahkemesi Davaları
|22.500 TL
|↑
|-
|İcra Daireleri (Genel Takip)
|9.000 TL
|↑
|-
|Tahliyeye İlişkin İcra Takipleri
|20.000 TL
|↑
|-
|Ağır Ceza ve Çocuk Ağır Ceza Davaları
|65.000 TL
|↑
|-
|İdare ve Vergi Mahkemeleri (Duruşmasız)
|30.000 TL
|↑
|-
|Anonim Şirket Sözleşmeli Avukat Ücreti
|45.000 TL
|↑
|Avukatlık Kanunu 35. madde gereği zorunlu
|Yapı Kooperatifi Sözleşmeli Avukat Ücreti
|27.000 TL
|↑
|-
GERİ KALAN FİYAT LİSTESİNİN TAMAMINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MEB AÖL SINAV TAKVİMİ | Açık Lise 1. Dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek?
- Kasım Dolunayı hangi gün? Kunduz Süper Dolunayı ne zaman gerçekleşecek, özellikleri neler?
- ALES/3 sınav yeri sorgulama | ALES sınav yerleri belli oldu mu? ÖSYM takvimi...
- AFAD’tan 71 ilde büyük alım! AFAD 1.250 personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte il il branş ve kontenjanlar...
- Yeniden Değerleme Oranı 2026: Pasaport, vergi, harç, MTV ve IMEI ücretleri ne kadar olacak? İşte kalem kalem artan ücretler
- Memura ve 4C'liye 4 AYLIK ARTIŞ | 50 bin TL alana 61.371 lira zamlı maaş! Kim ne kadar alacak? Öğretmen, polis, vaiz...
- Meteoroloji son dakika | İstanbul, Ankara, İzmir dikkat! Sıcaklıklar sert düşecek, yağışlı sistem kapıda: Yarından itibaren...
- Kira artış oranı hesaplama | Kasım ayı konut, iş yeri, dükkan kira zammı yüzde kaç oldu? TÜİK-TEFE-TÜFE...
- Emekliye enflasyon zammı | SSK, Bağ-Kur, EYT'liye 3 formüllü artış sinyali! 16.881 TL maaş alana ocakta en az...
- KYK burs/kredi sonuç tarihi belli oldu mu? 2025-2026 GSB KYK burs sonuçları TC ile sorgulama
- Green Card başvuruları ücretli mi oldu, ne kadar? ABD Green Card başvuru tarihleri hangi tarihte?
- SON DAKİKA DEPREM! Balıkesir, İstanbul, Çanakkale, Bursa... Az önce deprem mi oldu nerede, kaç büyüklüğünde? AFAD-KANDİLLİ