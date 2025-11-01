Burdur-Tefenni-Çavdır yolu hizmete açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Burdur'da Burdur-Tefenni-Çavdır Yolu'nu hizmete açtı. Bakan Uraloğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada şehrin binlerce yıldır Anadolu'nun kalbinde, medeniyetlere ev sahipliği yapmış, kültürlerin harmanlandığı eşsiz bir coğrafyada yer aldığını ifade etti. Bakan Uraloğlu, "Burdur, tarım ve hayvancılığın merkezi, mermerciliğin başkenti, Sagalassos ve Kibyra gibi antik kentleriyle tarih hazinesi, Salda Gölü ve İnsuyu Mağarasıyla doğa harikası bir ilimiz. Milattan önce 8 bin yıl öncesine dayanan tarihi Hacılar Höyüğünü bağrında taşıyan Burdur'un her bir köşesi, bir tarih kitabıdır ve Friglerden-Lidyalılara nice medeniyetin günümüze ulaşan nefesidir." ifadelerini kullandı.

"YAPARSA AK PARTİ YAPAR"

Bu nedenle Burdur'un AK Parti Hükümetleri nezdinde çok ayrı bir yeri olduğunu da dile getiren Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"İlimizin tarım, turizm, sanayi ve ticaret faaliyetlerini geliştirmek için birçok projeyi hayata geçirdik. Bugün de burada 92 kilometrelik Burdur – Tefenni – Çavdır Yolu ile tarımın, turizmin ve ticaretin kalbine giden yeni bir yolu açıyor; bu kadim topraklara, yeni bir eser kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Burdur'un bereketini Akdeniz'e ve Türkiye'nin geleceğine taşıyoruz. Aziz milletimizin ortaya koyduğu ve yürekten sahiplendiği bir gerçekle; her zaman ki gibi yaparsa AK Parti yapar diyoruz."

Karayolunun, yük ve yolcu taşımacılığında sunduğu esneklik, aktarmasız ulaşım imkânı ve yüklerin hızlı taşınması gibi avantajlarla, lojistik sistemin ana damarı olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, "Bir kamyon dolusu buğdayı pazara, bir otobüs turisti Salda'ya, bir tır dolusu mermeri limana; aktarmasız ve hızlı oluşuyla geciktirmeden ulaştırır. Bu nedenle gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de karayollarını, sanayi, tarım ve turizm faaliyetlerinin ekonomik büyümeye katkısını artıran temel bir yapıtaşı olarak görüyoruz." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde geçen son 23 yılda da karayolu altyapısına yaptıkları yatırımlarla Türkiye'nin dört bir yanını yüksek standartlı yollarla donattıklarını söyleyen Uraloğlu, "Zorlu coğrafyalarda, yüksek dağları ve derin vadileri aşarak, doğaya meydan okuyan köprü ve tünellerle güvenli ve konforlu ulaşım imkânı tesis ettik. Bu yatırımlarımız, sanayi üretiminin hızlanmasını, tarım ürünlerinin pazarlara daha hızlı ulaşmasını ve turizm faaliyetlerinin artmasını sağlıyor." şeklinde konuştu.

23 YILDA 23 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE YATIRIM

Burdur'un Akdeniz, Ege ve İç Anadolu akslarını birbirine bağlayan ulaşım koridorlarıyla hem bölgesel ticarette hem de lojistik faaliyetlerde önemli rol üstlendiğini ifade eden Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Akdeniz, Ege ve İç Anadolu'yu birbirine bağlayan stratejik koridorlarda yer alan Burdur'un ulaşım ve iletişim altyapısına son 23 yılda 23 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdik. 2002 yılında 47 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 280 kilometreye çıkardık. Hiç bitümlü sıcak karışım kaplamalı yolu yoktu, 427 kilometre BSK kaplamalı yolu Burdur'umuza kazandırdık."

"8 AYRI KARAYOLU PROJEMİZİN ÇALIŞMALARI DA DEVAM EDİYOR"

Uraloğlu ayrıca, Burdur-Antalya Yolu, Hacılar-Yeşilova Yolu, Altınyayla-Gölhisar Yolu, Çavdır-Gölhisar Yolu, Çeltikçi-Ağlasun Yolu, Bucak Sanayi Köprülü Kavşakları gibi önemli karayolu projelerini tamamladıklarını belirtti. Uraloğlu, "Taşkapı – Ağlasun Yolu, Gölhisar – Çameli Yolu, Isparta – Burdur Yolu, Kızılkaya – Korkuteli Yolu, Söğüt – Seydikemer Yolu ve Bucak Çevre Yolu gibi 8 ayrı karayolu projemizin çalışmaları da devam ediyor." diye konuştu.

"92 KİLOMETRELİK GÜZERGâHIN TAMAMINI, BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIM KAPLAMALI BÖLÜNMÜŞ YOL STANDARDINA YÜKSELTTİK"

Burdur'da hayata geçirdikleri en önemli projelerden birinin de Burdur – Tefenni – Çavdır Yolu olduğunu kaydeden Bakan Uraloğlu, "Gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla; mevcut haliyle sathi kaplamalı tek yol olarak trafiğe hizmet veren 92 kilometrelik güzergâhın tamamını, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardına yükselttik. Yol bünyesinde ayrıca 61 metrelik Suludere Köprüsü, 35 metrelik Badarmit Köprüsü ve 123 metrelik Karaçal Köprüsü'nü de inşa ettik." bilgisini paylaştı.

"70 DAKİKA SÜREN SEYAHAT SÜRESİNİ 55 DAKİKAYA DÜŞÜRDÜK"

Bakan Uraloğlu, "Hizmete sunduğumuz bu yolumuz sayesinde; 70 dakika süren seyahat süresini 55 dakikaya düşürdük. Böylece zamandan 527 milyon lira, akaryakıttan ise 304 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 831 milyon lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 18 bin 439 ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız." dedi.

"BURDUR'UN BEREKETİNİ TÜRKİYE'NİN BEREKETİNE DÖNÜŞTÜRECEK"

Bu yol ile İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu üzerinden ülkemizin güneybatısında yer alan Antalya ve Muğla gibi önemli turizm merkezlerine erişim sağlayan güzergahtaki ulaşım standardını da yükseltmiş olduklarını da söyleyen Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bu yolu kullanan sürücü ve yolcularımıza hızlı, güvenli ve konforlu seyahat imkanı sunduk. Proje ile ayrıca, Akdeniz ile iç kesimler arasında tarım ve hayvancılığa dayalı ticari faaliyetlerin daha ekonomik yapılmasını sağlayan önemli bir ulaşım ve nakliye koridoru daha oluşturduk. Burdur'un bereketli topraklarını Akdeniz sahilleriyle buluşturan bu yol, sadece ulaşım değil, aslında bir kalkınma hamlesidir. Yerel ekonomiyi canlandıracak, çiftçilerimizin, iş adamlarımızın ve esnafımızın yüzünü güldürecek, turizm sezonunu uzatacaktır. Burdur'un bereketini Türkiye'nin bereketine dönüştürecek, ilimizi geleceğe taşıyacaktır. Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejimizi sürdürüyoruz. Burdur'umuzun ihtiyaçlarını karşılayacak projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz."