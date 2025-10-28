Başkan Erdoğan "özel üretim" TOGG aracında

Türkiye tarihi bir güne daha tanıklık ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramankazan'da BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi Açılışı ve İlk Yeni Altay Tankları Teslimat Töreni'ne geldi.

ERDOĞAN TÖRENE ÖZEL ÜRETİM TOGG İLE GELDİ

Kahramankazan'da BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi Açılışı ve İlk Yeni Altay Tankları Teslimat Töreni'ne katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın alana giriş yaptığı elektrikli limuzin model dikkatleri üzerine çekti.

Kaput kısmında Cumhurbaşkanlığı Forsu yer alan limuzin şeklindeki uzun şaseli Togg modeli sosyal medyada gündem olurken Başkan Erdoğan'a özel üretilmiş bir model olup olmadığı da sorgulandı.

FABRİKADAKİ MİSAFİR TURLARI İÇİN KULLANILIYOR

Uzun şaseli bu modelin seri üretim veya satış planının bulunmadığı, fabrikadaki misafir turları için Togg mühendislerinin yaptığı özel bir model olduğu vurgulandı.