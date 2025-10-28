28 Ekim 2025, Salı
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan "özel üretim" TOGG aracında

Başkan Erdoğan "özel üretim" TOGG aracında

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.10.2025 14:32 Güncelleme: 28.10.2025 15:08
ABONE OL
Başkan Erdoğan özel üretim TOGG aracında

Altay Tankı'nın teslimatı tören alanında birtakım incelemelerde bulunan Başkan Erdoğan özel üretim TOGG aracıyla fabrikayı gezdi. O anlar A Haber ekranlarına işte böyle yansıdı.

Türkiye tarihi bir güne daha tanıklık ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramankazan'da BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi Açılışı ve İlk Yeni Altay Tankları Teslimat Töreni'ne geldi.

ALTAY TÖRENİNE ÖZEL ÜRETİM TOGG İLE ÇIKARMA

ERDOĞAN TÖRENE ÖZEL ÜRETİM TOGG İLE GELDİ

Kahramankazan'da BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi Açılışı ve İlk Yeni Altay Tankları Teslimat Töreni'ne katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın alana giriş yaptığı elektrikli limuzin model dikkatleri üzerine çekti.

Başkan Erdoğan özel üretim TOGG aracında

Kaput kısmında Cumhurbaşkanlığı Forsu yer alan limuzin şeklindeki uzun şaseli Togg modeli sosyal medyada gündem olurken Başkan Erdoğan'a özel üretilmiş bir model olup olmadığı da sorgulandı.

Başkan Erdoğan özel üretim TOGG aracında

FABRİKADAKİ MİSAFİR TURLARI İÇİN KULLANILIYOR
Uzun şaseli bu modelin seri üretim veya satış planının bulunmadığı, fabrikadaki misafir turları için Togg mühendislerinin yaptığı özel bir model olduğu vurgulandı.

Başkan Erdoğan özel üretim TOGG aracında

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan özel üretim TOGG aracında Başkan Erdoğan özel üretim TOGG aracında Başkan Erdoğan özel üretim TOGG aracında

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör