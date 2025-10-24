’Yolyemezler Çetesi’ne şafak baskını! 51 şüpheli gözaltına alındı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamuoyunda 'Yolyemezler Çetesi' olarak bilinen ve M.S.A'nın liderliğindeki suç örgütüne yönelik yasa dışı bahis soruşturması başlatıldı.

2024-2025 yıllarındaki işlem hacmi 1.5 milyar TL'ye yaklaşan yasa dışı bahis oynatma eylemine dair, dördü başka suçlardan cezaevinde tutuklu olan, toplam 51 şüpheliye yönelik olarak, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca arama, elkoyma, yakalama ve gözaltı talimatı verildiği belirtildi.