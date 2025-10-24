Karar Resmi Gazete’de! 29 Ekim’de bazı toplu taşımalar ücretsiz olacak

24 Ekim 2025, Cuma
29 Ekim’de bazı toplu taşımaların seferlerinin ücretsiz olması hakkında karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre 29 Ekim Çarşamba günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bazı metro seferlerinin ücretsiz olması hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

BU SEFERLER ÜCRETSİZ OLACAK!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karara göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 29 Ekim Çarşamba günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.

