Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan diplomasi trafiği! Manuel Castro Almeida’yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, NSosyal hesabından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Sayın Almeida ile görüşmemizde, Türkiye ve Portekiz arasında 100. yılına yaklaşan diplomatik ilişkilerimizi, ekonomik ve ticari işbirliğimizin derinleştirilmesini, altyapı, ulaştırma ve liman işletmeciliği alanlarında ortak projeleri, savunma sanayi ve denizcilik alanındaki işbirliğimizin geliştirilmesini, Türkiye-AB ilişkilerinin ilerletilmesi ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konuları ile Gazze'de kalıcı barış ve iki devletli çözüm sürecine desteğimizi kapsamlı bir şekilde ele aldık. Portekiz ile ikili ilişkilerimizin her alanda daha da güçlenmesi, Avrupa'nın iki ucundaki müttefik ülkeler olarak ortak geleceğimiz açısından büyük önem arz ediyor."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Portekizli Bakan Almeida'ya ziyaretleri ve yapıcı katkıları için teşekkür etti.