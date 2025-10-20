Lüksemburg’da diplomasi trafiği! Bakan Fidan Romanyalı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Bakanlar Konseyi Toplantısı için geldiği Lüksemburg'da Romanya Dışişleri Bakanı Oana Toiu ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Bakanlar Konseyi Toplantısı için geldiği Lüksemburg'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Romanya Dışişleri Bakanı Oana Toiu ile görüştü.