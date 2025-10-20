Lüksemburg’da diplomasi trafiği! Bakan Fidan Romanyalı mevkidaşı ile görüştü

20 Ekim 2025, Pazartesi
Giriş: 20.10.2025 15:09
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Bakanlar Konseyi Toplantısı için geldiği Lüksemburg'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan Romanya Dışişleri Bakanı Oana Toiu ile bir araya gelerek bir görüşme gerçekleştirdi.

