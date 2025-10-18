CHP'den 'Nadir Toprak Elementleri'ne takoz! Milli projeye engel olmuşlar | Bakan Bayraktar'dan tepki: Bu nasıl bir iki yüzlülük
Türkiye, nadir toprak elementleri (NTE) alanında küresel üretimde ilk 5 ülke arasına girmeyi amaçlarken, bu hedefe ulaşmada CHP'nin yine dev bir projeye daha engelleme çabaları ortaya çıktı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Eskişehir'deki nadir toprak elementleri (NTE) tesisinin kurulması için 2020-2021 yıllarında yapılan ÇED başvurusuna, CHP mensup Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığının karşı çıktığını ve verilen belgenin iptali için İdare Mahkemesine başvurduğunu söyledi. Belgeli paylaşımda bulunan Bayraktar, "Bugün çıkıp “Neden maden işletmiyorsunuz?” diye soruyorlar. Bu nasıl bir iki yüzlülük!" ifadelerine yer verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı konuşmada enerji politikalarıyla ilgili kritik bir sürece girildiğini işaret etmiş, Erdoğan "Eskişehir'in Beylikova ilçesindeki nadir toprak elementleri sahasında bugüne kadar 310 ayrı lokasyonda yaklaşık 125 bin metre sondaj yapıldı. Çalışma sahasında nadir toprak elementleri, barit ve florit başta olmak üzere tam 694 milyon ton kaynak olduğu tespit edildi." dedi.
CHP'NİN İKİYÜZLÜLÜĞÜ DE İFŞA OLDU
Enerji alanında küresel bir güç olmayı hedefleyen Türkiye büyük projelere imza atarken karşısına ise her zaman olduğu gibi CHP'nin engelleme ikiyüzlülüğü de ifşa oldu.
"BİLİMSELLİKTEN UZAK İDDİALARLA YÜRÜTMEYİ DURDURMA DAVASI AÇTILAR"
Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eskişehir Beylikova'da yerli ve millî teknolojimizle Türkiye'nin kaderini değiştirecek Nadir Toprak Elementleri Tesisi'ni kurmak istedik. Ama ilk engel yine CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden geldi. ÇED olumlu raporuna rağmen, bilimsellikten uzak iddialarla yürütmeyi durdurma davası açtılar." dedi.
"BU NASIL İKİYÜZLÜLÜK"
Bakan Bayraktar belgeleri de paylaşarak, "Bugün çıkıp "Neden maden işletmiyorsunuz?" diye soruyorlar. Bu nasıl bir iki yüzlülük!" vurgusunu yaptı.
"DÜNYANIN EN DEĞERLİ MADENLERİNİ ÇIKARIYORUZ"
Bayraktar, "Ama tüm bu asılsız iddialara rağmen biz durmadık; Gabar'da petrol, Karadeniz'de doğal gaz, Beylikova'da dünyanın en değerli madenlerini çıkarıyoruz" dedi.
"HİÇBİR SİYASİ ENGELLEME GİRİŞİMİ BU SÜRECİ DURDURAMAYACAK"
Bakan Bayraktar, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye, millî kaynaklarını kendi insan gücüyle ve kendi teknolojisiyle değerlendirmekte kararlıdır. Hiçbir asılsız iddia, hiçbir siyasi engelleme girişimi bu süreci durduramayacaktır." sözlerini kullandı.
Türkiye, nadir toprak elementleri (NTE) alanında küresel üretimde ilk 5 ülke arasına girmeyi amaçlıyor. Enerji alanında küresel bir güç olmayı hedefleyen Türkiye büyük projelere imza atarken karşısına ise her zaman olduğu gibi CHP'nin engelleme çabaları, iki yüzlülüğü de ifşa oldu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Anneler haklı çıktı! Tazesini bırakın: Uzmanlara göre buzlukta olması gereken altı sebze
- Kendini de partnerini de yorar: Kıskançlık dozunu kaçıran burçlar
- A101 FIRSATLARINDA BU HAFTA | 18-24 Ekim indirimlerinde neler var? Ayçiçek yağı 435 TL, deterjan 179 TL, duş jeli 69 TL…
- Kişilik testi: İlk gördüğünüz şey zihninizin şifresini çözüyor
- Kahveyle birlikte asla alınmaması gereken 5 takviye: Kemik sağlığını etkiliyor, emilimini azaltıyor
- Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler…
- Sarı fırtınada 10 ayda 40 rekor! Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? 18 Ekim altın fiyatları CANLI TAKİP
- 18-19 EKİM SINAV TAKVİMİ: Bu hafta sonu sınav var mı, hangi sınavlar saat kaçta yapılacak?
- O tarihten sonra geçersiz olacak! Eski tip ehliyet yenileme son gün ne zaman, cezalar ne kadar? Bakanlık uyardı
- Şekeri yemek mi içmek mi daha tehlikeli? Bilim kanıtladı: Risk dört kat fazla
- Hazırlıklı olun! İstanbul’da 10 saate varan elektrik kesintisi: Hangi ilçelerde kesinti olacak?
- Gözden kaçırmayın! Vücudunuzdaki bu değişiklik şeker hastalığının gizli belirtisi