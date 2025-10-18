CHP’den ’Nadir Toprak Elementleri’ne takoz! Milli projeye engel olmuşlar | Bakan Bayraktar’dan tepki: Bu nasıl bir iki yüzlülük

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

"BU NASIL İKİYÜZLÜLÜK"

Bakan Bayraktar belgeleri de paylaşarak, "Bugün çıkıp "Neden maden işletmiyorsunuz?" diye soruyorlar. Bu nasıl bir iki yüzlülük!" vurgusunu yaptı.

"DÜNYANIN EN DEĞERLİ MADENLERİNİ ÇIKARIYORUZ"

Bayraktar, "Ama tüm bu asılsız iddialara rağmen biz durmadık; Gabar'da petrol, Karadeniz'de doğal gaz, Beylikova'da dünyanın en değerli madenlerini çıkarıyoruz" dedi.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

"HİÇBİR SİYASİ ENGELLEME GİRİŞİMİ BU SÜRECİ DURDURAMAYACAK"

Bakan Bayraktar, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye, millî kaynaklarını kendi insan gücüyle ve kendi teknolojisiyle değerlendirmekte kararlıdır. Hiçbir asılsız iddia, hiçbir siyasi engelleme girişimi bu süreci durduramayacaktır." sözlerini kullandı.

(Foto: AA)

Türkiye, nadir toprak elementleri (NTE) alanında küresel üretimde ilk 5 ülke arasına girmeyi amaçlıyor. Enerji alanında küresel bir güç olmayı hedefleyen Türkiye büyük projelere imza atarken karşısına ise her zaman olduğu gibi CHP'nin engelleme çabaları, iki yüzlülüğü de ifşa oldu.