Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne 7. dalga operasyonunda gelişme! 3 kişi tutuklandı
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturması kapsamında düzenlenen 7'nci dalga operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 5 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Bu kapsamda adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Öte yandan belediye özel kalem çalışanı Melek K.'ye, Muhittin Böcek'in rüşvet parasıyla daire aldığı ileri sürüldü.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında 7'nci dalga operasyonu 14 Ekim sabahı düzenlendi.
Eş zamanlı baskınlarda E.B., eski Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Emrullah T.Ç, oğlu Serkan Ç., belediye özel kalem çalışanı M.K., mimar Özlem Y.K. ve şehir plancısı mali müşavir M.A.C. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden M.K. serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen M.A.C. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
3 TUTUKLAMA
E.B., Emrullah T. Ç., Serkan Ç. ve Özlem Y. K. ise savcılıktaki ifadelerinin ardından Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden E.B. adli kontrolle serbest bırakılırken, Emrullah T.Ç., Serkan Ç. ve Özlem Y.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
RÜŞVET PARASIYLA DAİRE İDDİASI
Özlem Yıldız K.'nin, temmuz ayında şafak operasyonuyla tutuklanan ve rüşvet almakla suçlanan İmar Şube Müdürü Tuncay K.'nin eşi olduğu; iddialara göre Altıntaş bölgesindeki imar ve iskan işlemleri için tüm müteahhitlerin Özlem Yıldız K.'ye yönlendirildiği öğrenildi. Belediye özel kalem çalışanı Melek K.'ye, Muhittin Böcek'in rüşvet parasıyla daire aldığı ileri sürüldü.
NE OLMUŞTU?
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturmasında Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K. 5 Temmuz'da gözaltına alınmış, Böcek'in oğlu şüpheli Mustafa Gökhan Böcek'in ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.
Aynı gün adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanmış, eski gelini Z.K. ise yurt dışına çıkış yasağı kararı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Muhittin Böcek, kararın ardından İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.
Muhittin Böcek'in yurt dışından dönen gelini Zuhal Böcek de 27 Temmuz'da "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması" iddiasıyla havalimanında yakalanmış ve tutuklanmıştı.
Soruşturma kapsamında 12 Ağustos'ta belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 17 kişiden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmış, adliyeye sevk edilen 15 zanlıdan 8'i tutuklanmış, 5'i adli kontrol şartıyla, 2'si ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.
Büyükşehir Belediyesinden ihale alan A.A, B.Ç, M.Y. ve Y.Y'nin hak ediş ödemelerini almak için Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'e 195 milyon lira rüşvet verdiği iddia edilmişti. Rüşvet paralarının hesabına yatırıldığı ileri sürülen döviz bürosu ve bu paraların altına çevrildiği iddia edilen 2 kuyumcu işletmesine kayyum atanmıştı.
Mustafa Gökhan Böcek ise 19 Ağustos'ta Viyana'dan Antalya Havalimanı'na geldiğinde gözaltına alınarak tutuklanmıştı.
Soruşturmanın devamında Antalya Emniyet Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılan ve hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından teslim olan İlker Arslan ile iş insanı F.A. da 7 Eylül'de tutuklanmıştı.
Polis ekiplerince 10 Eylül'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden iş insanı M.E.H, Kanal V televizyonunun sahibi M.O.K, eski Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı T.S, Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketi ANT Tepe'nin müdürü İ.E. ve satış elemanı L.Ş. tutuklanmış, Böcek'in eski gelini Z.K'nin de aralarında bulunduğu 3 kişi adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan M.E.H, T.S. ve İ.E. 27 Eylül'de serbest kalmıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hazırlıklı olun! İstanbul’da 10 saate varan elektrik kesintisi: Hangi ilçelerde kesinti olacak?
- Gözden kaçırmayın! Vücudunuzdaki bu değişiklik şeker hastalığının gizli belirtisi
- Sadece değerini bilenler tüketiyor! Uzun yaşamanın sırrı bu yeşil bitkide gizli
- ANADOLU EFES EUROLEAGUE TAKVİM | Anadolu Efes-Panathinaikos maçı ne zaman, hangi kanalda?
- Zeka testi: Binlerce insan başarısız oldu! Görseldeki tek farklı sayıyı bulabilecek misiniz?
- RAMS Başakşehir-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç biletleri ne kadar?
- Sabır taşı onlarda hemen çatlar: Beklemeye tahammülleri yok! En sabırsız 3 burç
- SÜPER LİG MAÇ TAKVİMİ | Beşiktaş-Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç biletleri ne kadar?
- Sarı fırtınada rekor üstüne rekor: Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor! Gram altın ne kadar oldu?
- 5G ile hayatımızda neler değişecek? 5G hangi yenilikleri getirecek, 4.5G’den farkı ne? Bilişim uzmanı A Haber’de değerlendirdi
- Hafta sonu plan yapanlar dikkat: Kuvvetli sağanak kapıda, sis ve pus havayı saracak! 17-23 Ekim hava raporu
- Bu haftaki Cuma hutbesi konusu nedir? 17 Ekim Cuma Hutbesi TAM METNİ OKU-PDF İNDİR