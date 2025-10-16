Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’den Gazze’de kurulacak Görev Gücüyle ilgili flaş açıklama: Hazır olduğumuzu vurguladık

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçika'da düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı. Bakan Güler, Türkiye'nin Gazze'de kurulacak olan çok uluslu Görev Gücünde yer almaya hazır olduğunu vurguladıklarını ifade etti.

İşte Bakan Güler'in açıklamalarından öne çıkanlar

Belçika/Brüksel'deki NATO Karargahı'nda gerçekleştirilen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na iştirak ederek önemli oturumlara katıldık. Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantıları'nda da yer aldık. NATO'ya kuvvet katkısı sağlayan ülkeler arasında ilk 5'te yer alan bir ülke olarak, NATO harekat ve misyonları başta olmak üzere İttifak'ın savunma ve caydırıcılığına sağladığımız katkıları vurguladık.



Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) modern silah ve sistemler ile donatılması ve yüzde 5 savunma taahhüdü hedefine ulaşmadaki kararlılığımızı ve Gazze'de sağlanan ateşkesten duyduğumuz memnuniyeti ve bu ateşkesin iki devletli adil bir çözümün başlangıcı olmasını, ateşkesin tam olarak uygulanmasını ve kesintisiz insani yardımların önemini, Türkiye'nin insani yardımlarını sürdüreceğini ve TSK'nın Gazze'de kurulacak çok uluslu Görev Gücünde yer almaya da hazır olduğunu vurguladık.

Ukrayna'ya ikili düzeyde ve NATO kapsamında sağladığımız katkıları, ateşkes ve barışı hedefleyen diplomatik çabalara desteğimizi, Avrupa Güvenlik Eylem Programı (SAFE) dahil Avrupa Birliği liderliğindeki savunma girişimlerine ülkemizin tam katılım sağlamasının önemini vurguladık.