Maskeli saldırganlar baba oğula ateş açtı! 2 yaralı
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde motosikletle gelen kimliği belirsiz şahıslar sokakta yürüyen baba oğula ateş açtı. Olayda 2 kişi yaralanırken ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Germir Mahallesi 1780. Sokak'ta meydana gelen olayda, motosikletle gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen kar maskeli 2 şahıs, baba Z.Y. ve oğlu K.Y.'yi tüfekle yaralayıp kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından Z.Y. ve K.Y.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, olay sonrası kaçan 2 şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.