Yalnız yaşayan 83 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 10.10.2025 22:07
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde kendisinden 2 gündür haber alınamayan 83 yaşındaki yaşlı adam, yakınları tarafından evinde ölü bulundu. Yalnız yaşadığı öğrenilen talihsiz adamın cenaze inceleme yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olay, saat 19.30 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Yuvam Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yalnız yaşayan Mehmet Dağlı'dan (83) yaklaşık iki gündür haber alamayan yakınları, durumdan endişelenerek yaşlı adamın evine gitti. Eve giren yakınları, Dağlı'yı yerde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Mehmet Dağlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı adamın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

