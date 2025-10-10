Katil İsrail’in alıkoyduğu 3 milletvekili yurda döndü!

FOTOĞRAF: AA

"BÜTÜN DÜNYA SİYONİST KATİLLERİN YAPTIKLARINI GÖRDÜ"

Necmettin Çalışkan da bugün en önemli meselenin açlıktan ölümlere çare bulunması ve soykırıma engel olunması olduğunu vurguladı.

Gazze'ye desteği yükseltme zamanı olduğunu söyleyen Çalışkan, "Bütün insanlık, doğusuyla batısıyla, bütün kültürler, bütün renkler bir davada Filistin'deki insanlığa karşı işlenen suçta birleşti. Devletiyle, milletiyle, sağcısıyla, solcusuyla, seküleriyle, dindarıyla hepimiz, 86 milyonun hepsi Filistin davasına sahip çıktı. Bundan sonra da bu konuda bu rol bize örnek olmalı." şeklinde konuştu.

Çalışkan, "Bütün dünya siyonist katillerin yaptıklarını, insanlığa sundukları o vahşi, canavar tavrı bizzat yaşayarak gördü. Şu filolardan sonra bütün dünyada katil siyonistlere karşı nefret dalga dalga büyüdü." dedi.

Sumud ve Özgürlük Filosu'nun ortaya çıkmasında katkısı bulunanlara teşekkür eden Çalışkan, "İsrail korkak bir yapı, İsrail'in devlet görevlileri, kamu görevlisi değil adeta bir terör örgütünün ergenlik çağındaki militanlarından oluşuyor. Bütün yöneticilerinde bunu gördük. Onun için de bu yapı çökmeye mahkumdur. Yeter ki bizler Filistin davasına sahip çıkmaya devam edelim." diye konuştu.

"ORADA BULUNDUĞUMUZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ"

Mehmet Atmaca da İsrail'in kendilerine uygulayacağı her türlü muameleyi göze alarak yola çıktıklarına işaret ederek, "Bir kere daha şahit olduk ki İsrail bir devlet değil, hukuku ya da uluslararası hukuku sayan bir devlet değil, adalet anlayışı olmayan gerçekten bir terör örgütü ve bütün memurları bir örgüt mensubu gibi hareket eden bir yapı." ifadelerini kullandı.

Sumud ve Özgürlük Filosu ile sivil bir inisiyatif oluşturulmaya çalışıldığına dikkati çeken Atmaca, "Abluka kırılamadı ama bu amaca ulaşıldı. Ablukayı kırmak, Gazze sahillerine varmış olmak da belki ablukayı kırmaya sebep olamayacaktı ama dünya toplumlarının dikkatinin bu konuya toplamasına çok büyük bir katkı sağlamış oldu. Bu manada son derece kıymetli ve iyi bir çalışma oldu, biz de orada bulunduğumuz için çok mutluyuz." şeklinde konuştu.

Atmaca, "Ablukanın delinebilmesi ancak ve ancak devletlerin müdahalesiyle mümkündür. O yüzden gemiler dışında alanlarda ve sahada gösterilen çalışmalar çok kıymetli. Gazze özgürlüğüne kavuşana kadar bu çabaların devam etmesi lazım." dedi.

Milletvekillerini havalimanında karşılamaya gelen Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan da tüm aktivistlerin ortaya önemli bir başarı koyduklarını belirterek, "Sumud Filosu da, Özgürlük Filosu da özgür Filistin'in kurulması, Gazze'nin özgürlüğe kavuşabilmesi için bir amaç değil bir araçtı. Bu iki filonun aktivistleri bir mesaj ortaya koymaya çalıştılar. Ülkeleri, liderleri İsrail'in zulmüne karşı harekete geçirmek için onlardan aksiyon beklediklerini ifade ettiler." diye konuştu.

Arıkan, "Bugün bir ateşkes sağlandı, temkinli bir memnuniyetimizi ifade etmek istiyorum. Karşıda sınırları olmayan bir İsrail, savaş suçlusu bir Netanyahu var. En büyük yüklerden biri de garantör ülkelere düşüyor. Başta Türkiyemiz olmak üzere bu anlaşmaya İsrail'in uyabilmesi için hep beraber teyakkuz halinde olmamız gerekiyor. Eğer İsrail bu hadsizliğe devam edecek olursa Mehmet ağabeyimizi değil, Mehmetçiklerimizi göndermemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise gemilerin Gazze'ye merhamet, özgürlük ve umut taşıdığını dile getirerek, tüm aktivist ve milletvekilleri ile TBMM Genel Kurulunda konuşma yaptığı sırada fenalaşarak, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'i rahmetle anarak, teşekkür etti.

Özgürlük Filosu Koalisyonu Türkiye Temsilcisi ve Mavi Marmara Derneği Genel Başkanı Beheşti İsmail Songür de yurda dönen 3 milletvekiline ve filoya katkı veren herkese teşekkür etti.

Songür, uluslararası sularda gemilere müdahale eden İsrail'i kınayarak, Gazze'deki ablukanın kırılması adına yeni filoları göndermek için çalışmalara başladıklarını ifade etti.