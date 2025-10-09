Çiftçiler Towers’ta dolandırıcılık: 500 milyon dolarlık vurgun

PROJE YARIM KALDI



Çiftçi'nin yöneticisi olduğu şirketler üzerinden Çiftçiler Towers projesinde fahiş fiyatlarla inşaat malzemesi ithal edilmiş gibi göstererek yurtdışına 150 milyon dolar kaçırdığı, toplam kaybın 500 milyon doları bulduğu öne sürüldü.

Çiftçi'nin şirketindeki taşınmazları gerçek değerinin altında gösterdiği ve daha az vergi ödeyerek kamu zararına da yol açtığı ortaya çıktı.

Çiftçi'nin 'hileli iflas' suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar hapsi istendi.