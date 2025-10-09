Burhanettin Duran duyurdu: Ortak Türk Alfabe'sinin ilk eserleri basılıyor!
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, TRT Avaz'ın Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Itri Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa katıldı. Duran, kabul edilen Ortak Türk Alfabesi'ne ilişkin konuşarak ilk eserleri Türkiye'nin basacağını duyurarak, "Ortak Türk Alfabesi, iletişim ve medya alanındaki çalışmalarımıza da yeni yollar açacaktır" dedi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada Türk Devletleri arasında kabul edilen Ortak Alfabe'ye ilişkin konuşarak, yeni harflerle ilk eserlerin Türkiye'de basılacağını söyledi.
TRT Avaz'ın Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Itri Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen yeni yayın dönemi tanıtım programına katıldı. Programa ayrıca, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ve Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, siyasi partilerin temsilcileri, üniversite rektörleri ve milletvekilleri katıldı.
Programda bir konuşma gerçekleştiren İletişim Başkanı Burhanettin Duran, TRT Avaz'ın 4,5 milyon kilometrekareyi aşan geniş bir coğrafyada Türk dünyasını oluşturan 300 milyondan fazla insana hitap ettiğine değindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı, Azerbaycan'ın Gebele şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı'nın 12. Zirvesi'nden bahseden Duran, zirvede Türk Devletleri Teşkilatı Üye ve Gözlemci Devletleri'nin tamamının yer aldığını aktardı. Zirvenin aile meclisinin tüm üyelerinin katılımıyla gerçekleşmesinin, Türk Dünyası'nın birlik ve beraberliği açısından dışarıdaki tüm taraflara yönelik önemli bir mesaj olduğunu vurgulayan Duran, "Teması, 'Bölgesel Barış ve Güvenlik' olan zirve, teşkilatın hızla genişleyen ve çeşitlenen faaliyet alanları, görünürlüğü ve itibarı açısından yeni bir aşamayı katetti. Bu çerçevede Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurumsal yapısı daha da tahkim oldu ve üye ülkeler arasındaki iş birliklerini daha fazla güçlendirme yönünde görüşmeler yapıldı" diye konuştu.
"DAYANIŞMANIN TEMELİ ORTAK DİLDİR"
Türk Devletleri Teşkilatı'nın 12. Zirvesi'nde alınan kararların Türk halkları, gönül coğrafyası ve insanlık için hayır getirmesini dileyen Duran, şöyle konuştu:
"Bildiğiniz üzere temeli 1992'de atılan ve 2021 yılında İstanbul Zirvesi ile nihai yapısına kavuşan Türk Devletleri Teşkilatı, kısa sürede Avrasya kıtasında yükselen stratejik bir güç odağı haline geldi. Bu birlikteliğin amacı Türk Devletleri arasında kapsamlı iş birliğini derinleştirmek, bölgesel ve küresel barış ile istikrara katkıda bulunmaktır. Türk Devletleri Teşkilatı, işte bu amaçlar yolunda çok önemli adımlar atmaktadır. Malum olduğu üzere küresel sistem her geçen gün yeni sınamalar ve tehditlerle bizim önümüzde. Böyle bir dönemde ortak dil, tarih ve kültürün taşıyıcısı olduğumuz Türk halklarıyla dayanışmaya daha fazla önem veriyoruz. Dayanışmanın temeli ortak dildir ve elbette ortak dilin inşa ettiği özgün düşünce mimarisidir. Dün Sayın Cumhurbaşkanı'mızın, 'Ortak Türk Alfabesi ile ilk eserleri Türkiye olarak basacağımızı duyurması, bu anlamda kıymetli bir başlangıç olmuştur. Ortak Türk Alfabesi, iletişim ve medya alanındaki çalışmalarımıza da yeni yollar açacaktır."
"İŞBİRLİKLERİMİZİ DAHA DA İLERİYE TAŞIMAK İÇİN DEVAM EDİYORUZ"
Duran, İletişim Başkanlığı'nın Türk Devletleri Teşkilatı üyeleri ve gözlemci üye ülkelerle medya, iletişim ve enformasyon alanlarında 6 anlaşmaya imza attıklarını söyledi. Duran, "İşbirliklerimizi çok daha ileriye taşımak ve derinleştirmek için de kararlılıkla devam ediyoruz. Bu kararlılığın arkasında ne yatıyor? Türk dünyası sadece bir haritadan ibaret değildir. Türk dünyası, derin ve ulvi bir ideali temsil eden ortak dil, tarih, kültür ve gönül bağıyla birleşmiş bir medeniyet tasavvurudur. Bu ideal, geçmişin mirasını geleceğe taşıyarak Türk halklarının birlik, kardeşlik ve dayanışma içinde yükselmesini hedeflemektedir. Bu Türk dünyasının ortak hedefidir. Hepimizin geleceği için vardır. TRT Avaz, bu yüce idealin sesi, kültürel köprüsü ve ortak bir hafızayı Türk dünyasının kalbinden yükselen bir kardeşlik ve birlik çağrısı haline getirmiştir" ifadelerini kullandı.
TRT Genel Müdürü Sobacı ise konuşmasında, Türk devletleri arasındaki ilişkilerin bölgesel barış, ekonomik kalkınma ve kültürel iş birliği anlamında giderek daha da hayati bir önem kazandığını belirterek, "İşte bu bağlamda, 2009 yılında TRT Avaz kanalımızın kurulmasıyla TRT, çok büyük bir boşluğu doldurdu. Büyük mütefekkir İsmail Gaspıralı'nın 'dilde, fikirde, işte birlik' ilkesini düstur edinen kanalımız, Türk soylu halkların yaşadığı bu geniş coğrafyanın ortak sesi olma misyonunu üstlendi. TRT ailesi olarak o günden bugüne, Türkiye ile Türk dünyası arasında 'gönül köprüleri' kurmayı, ortak değerlerimizi, tarihi mirasımızı ve kültürel zenginliklerimizi ekranlara taşımayı sürdürüyoruz" dedi.
Açılış konuşmalarının ardından tanıtım videoları, konser ve stand-up gösterisi yapıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Çanlar sizin için çalıyor! Kalp krizi ve felç riski kapıda mı? Bu üç sinyali görmezden gelmeyin
- Buz altındaki tehlike! Binlerce yıllık mikroplar yeniden canlandı: Gizli bir tehdit mi?
- AÖL SINAV TARİHLERİ 2025 | Açık öğretim lisesi 1. dönem sınavları ne zaman? Sınav giriş belgesi nasıl alınır?
- 2025 Adana Lezzet Festivali ne zaman, nerede? Festival ücretsiz mi?
- Hayalperest misiniz, gerçekçi mi? İlk tercihiniz karakterinizi açıklıyor! Testi çözün, gizli yanınızı bulun
- Hazırlıklı olun! İstanbul’da 20 ilçede elektrik kesintisi: Hangi ilçelerde kesinti olacak, ne zaman gelecek?
- Yaşlanmayı durdurun! Beyni gençleştirmenin en kolay yolu: Tek fincan ile…
- 2025 KIŞ SAATİ UYGULAMASI: Bu yıl saatler geri alınacak mı? Türkiye kış saatine geçecek mi?
- Optik illüzyon: Görseldeki fili 8 saniyede görebilir misin? İnsanların yüzde 99’u bulamıyor
- 8-14 Ekim ŞOK AKTÜEL: ŞOK’ta bu hafta hangi ürünler indirimde? Çay makinesi, valiz, meyve sıkacağı…
- E-YDS 2025/11 BAŞVURU EKRANI: e-YDS Farsça/İngilizce başvuruları başladı mı, ne zaman? Nasıl başvurulur?
- Askerlik yerleri ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? MSB 2025 Kasım askerlik sınıflandırma sonuçları nereden öğrenilir?