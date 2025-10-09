Burhanettin Duran duyurdu: Ortak Türk Alfabe’sinin ilk eserleri basılıyor!

FOTOĞRAF: X PAYLAŞIMI



"DAYANIŞMANIN TEMELİ ORTAK DİLDİR"



Türk Devletleri Teşkilatı'nın 12. Zirvesi'nde alınan kararların Türk halkları, gönül coğrafyası ve insanlık için hayır getirmesini dileyen Duran, şöyle konuştu:



"Bildiğiniz üzere temeli 1992'de atılan ve 2021 yılında İstanbul Zirvesi ile nihai yapısına kavuşan Türk Devletleri Teşkilatı, kısa sürede Avrasya kıtasında yükselen stratejik bir güç odağı haline geldi. Bu birlikteliğin amacı Türk Devletleri arasında kapsamlı iş birliğini derinleştirmek, bölgesel ve küresel barış ile istikrara katkıda bulunmaktır. Türk Devletleri Teşkilatı, işte bu amaçlar yolunda çok önemli adımlar atmaktadır. Malum olduğu üzere küresel sistem her geçen gün yeni sınamalar ve tehditlerle bizim önümüzde. Böyle bir dönemde ortak dil, tarih ve kültürün taşıyıcısı olduğumuz Türk halklarıyla dayanışmaya daha fazla önem veriyoruz. Dayanışmanın temeli ortak dildir ve elbette ortak dilin inşa ettiği özgün düşünce mimarisidir. Dün Sayın Cumhurbaşkanı'mızın, 'Ortak Türk Alfabesi ile ilk eserleri Türkiye olarak basacağımızı duyurması, bu anlamda kıymetli bir başlangıç olmuştur. Ortak Türk Alfabesi, iletişim ve medya alanındaki çalışmalarımıza da yeni yollar açacaktır."



"İŞBİRLİKLERİMİZİ DAHA DA İLERİYE TAŞIMAK İÇİN DEVAM EDİYORUZ"



Duran, İletişim Başkanlığı'nın Türk Devletleri Teşkilatı üyeleri ve gözlemci üye ülkelerle medya, iletişim ve enformasyon alanlarında 6 anlaşmaya imza attıklarını söyledi. Duran, "İşbirliklerimizi çok daha ileriye taşımak ve derinleştirmek için de kararlılıkla devam ediyoruz. Bu kararlılığın arkasında ne yatıyor? Türk dünyası sadece bir haritadan ibaret değildir. Türk dünyası, derin ve ulvi bir ideali temsil eden ortak dil, tarih, kültür ve gönül bağıyla birleşmiş bir medeniyet tasavvurudur. Bu ideal, geçmişin mirasını geleceğe taşıyarak Türk halklarının birlik, kardeşlik ve dayanışma içinde yükselmesini hedeflemektedir. Bu Türk dünyasının ortak hedefidir. Hepimizin geleceği için vardır. TRT Avaz, bu yüce idealin sesi, kültürel köprüsü ve ortak bir hafızayı Türk dünyasının kalbinden yükselen bir kardeşlik ve birlik çağrısı haline getirmiştir" ifadelerini kullandı.



TRT Genel Müdürü Sobacı ise konuşmasında, Türk devletleri arasındaki ilişkilerin bölgesel barış, ekonomik kalkınma ve kültürel iş birliği anlamında giderek daha da hayati bir önem kazandığını belirterek, "İşte bu bağlamda, 2009 yılında TRT Avaz kanalımızın kurulmasıyla TRT, çok büyük bir boşluğu doldurdu. Büyük mütefekkir İsmail Gaspıralı'nın 'dilde, fikirde, işte birlik' ilkesini düstur edinen kanalımız, Türk soylu halkların yaşadığı bu geniş coğrafyanın ortak sesi olma misyonunu üstlendi. TRT ailesi olarak o günden bugüne, Türkiye ile Türk dünyası arasında 'gönül köprüleri' kurmayı, ortak değerlerimizi, tarihi mirasımızı ve kültürel zenginliklerimizi ekranlara taşımayı sürdürüyoruz" dedi.



Açılış konuşmalarının ardından tanıtım videoları, konser ve stand-up gösterisi yapıldı.

