Başkan Erdoğan'dan Niyazi Sayın için taziye mesajı: Büyük üzüntü duydum
Neyzen, ebru sanatçısı ve fotoğrafçı Niyazi Sayın, 98 yaşında İstanbul'da vefat etti. Başkan Erdoğan ise Sayın için taziye mesajı yayınladı. Başkan Erdoğan, paylaşımında, "Musiki sanatının müstesna ismi, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi neyzen Niyazi Sayın’ın vefatından büyük üzüntü duydum." ifadelerine yer verdi.
Başkan Erdoğan, Neyzen, ebru sanatçısı ve fotoğrafçı Niyazi Sayın'ın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayınladı.
Başkan Erdoğan açıklamaları şöyle: "Musiki sanatının müstesna ismi, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi neyzen Niyazi Sayın'ın vefatından büyük üzüntü duydum.
Merhum Niyazi Sayın'a Allah'tan rahmet; ailesine, dostlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum."
NİYAZİ SAYIN KİMDİR?
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde 2014'te müzik alanında ödül alan Sayın, 12 Şubat 1927'de Üsküdar'da dünyaya geldi.
Müzisyen ve neyzen olarak Türk müziğine önemli katkılarda bulunan sanatçı, 1947 yılında tanıştığı Mustafa Düzgünman'ın evinde düzenlediği özel dini musiki meşkleriyle, musikiye adım attı. Düzgünman'dan ayrıca klasik sanatlardan ebru ve ciltçiliğin yanı sıra fotoğrafçılığı öğrendi.
Türk musikisi üzerine albüm çalışmalarına da imza atan Sayın, ömrünü musikiye adayarak çok sayıda öğrenci yetiştirdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Deprem son dakika | Az önce nerede, kaç büyüklüğünde deprem meydana geldi? 9 Ekim AFAD son liste...
- BARAJ DOLULUK ORANLARI İL İL SON DURUM: İstanbul, Ankara ve Bursa’da kaç günlük su kaldı? 9 Ekim İSKİ, BUSKİ, ASKİ…
- ÜNİVERSİTE EK KAYIT TARİHLERİ | YKS ek yerleştirme kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak?
- 2026 ortaöğretim KPSS başvuruları ne zaman? ÖSYM lise ve ön lisans KPSS oturumları hangi tarihte yapılacak?
- Bilgisayarınız tehlikede mi? Windows 10 sonrası Microsoft duyurdu: Siber saldırı riski kapıda
- Gram altın 6000 TL’ye göz dikti! Yatırımcı diken üstünde: Yeni zirve mi, düşüş sinyali mi?
- TRT 1’in yeni dizisi Taşacak Bu Deniz ne zaman başlıyor? Taşacak Bu Deniz konusu ne, oyuncuları kim?
- Sadece 5 dakika yetiyor: Günde iki kez yapılan basit egzersizler kalp riskini azaltıyor
- Soğuk havalarda yüzünüz kızarıyor ve kuruyor mu? “Sonbahar yüzü” nedir, neden olur ve cildinizi korumanın yolları
- ABD Merkez Bankası ekim ayı toplantı takvimi 2025 | FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İndirim gelecek mi?
- MEB ORTAK SINAV TAKVİMİ 2025-2026 | İlk ortak yazılı sınavlar ne zaman yapılacak? 6-7-8-9-10-11 ve 12. sınıflar konu dağılımı
- Meteoroloji’den çifte uyarı: Fırtına ve sağanak bir arada! İstanbul, Adana, Rize, Hatay... 14 il için sarı alarm verildi