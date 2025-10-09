09 Ekim 2025, Perşembe
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'dan Niyazi Sayın için taziye mesajı: Büyük üzüntü duydum

Başkan Erdoğan'dan Niyazi Sayın için taziye mesajı: Büyük üzüntü duydum

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.10.2025 13:37 Güncelleme: 09.10.2025 13:42
ABONE OL
Başkan Erdoğan’dan Niyazi Sayın için taziye mesajı: Büyük üzüntü duydum

Neyzen, ebru sanatçısı ve fotoğrafçı Niyazi Sayın, 98 yaşında İstanbul'da vefat etti. Başkan Erdoğan ise Sayın için taziye mesajı yayınladı. Başkan Erdoğan, paylaşımında, "Musiki sanatının müstesna ismi, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi neyzen Niyazi Sayın’ın vefatından büyük üzüntü duydum." ifadelerine yer verdi.

Başkan Erdoğan, Neyzen, ebru sanatçısı ve fotoğrafçı Niyazi Sayın'ın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayınladı.

(FOTO: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) (FOTO: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Başkan Erdoğan açıklamaları şöyle: "Musiki sanatının müstesna ismi, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi neyzen Niyazi Sayın'ın vefatından büyük üzüntü duydum.

Merhum Niyazi Sayın'a Allah'tan rahmet; ailesine, dostlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum."

NİYAZİ SAYIN KİMDİR?
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde 2014'te müzik alanında ödül alan Sayın, 12 Şubat 1927'de Üsküdar'da dünyaya geldi.

Müzisyen ve neyzen olarak Türk müziğine önemli katkılarda bulunan sanatçı, 1947 yılında tanıştığı Mustafa Düzgünman'ın evinde düzenlediği özel dini musiki meşkleriyle, musikiye adım attı. Düzgünman'dan ayrıca klasik sanatlardan ebru ve ciltçiliğin yanı sıra fotoğrafçılığı öğrendi.

Türk musikisi üzerine albüm çalışmalarına da imza atan Sayın, ömrünü musikiye adayarak çok sayıda öğrenci yetiştirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan’dan Niyazi Sayın için taziye mesajı: Büyük üzüntü duydum Başkan Erdoğan’dan Niyazi Sayın için taziye mesajı: Büyük üzüntü duydum Başkan Erdoğan’dan Niyazi Sayın için taziye mesajı: Büyük üzüntü duydum
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör