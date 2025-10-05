MİT’ten siber suç örgütüne operasyon! 318 internet sitesi kapatıldı

MİT'TEN KAÇAMADILAR

MİT'in yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda, şüphelilerin, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlara zararlı yazılımlar yükledikleri belirlendi. Bu zararlı yazılımlar sayesinde cihazlar üzerinde tam kontrol sağlanarak, vatandaşların bilgisi dışında üçüncü şahıslara "Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) borcunuz var" ve "PTT Kargo teslim alınmamış kargonuz var" içerikli sahte SMS'ler gönderildiği, bu mesajlardaki bağlantılar üzerinden vatandaşların sahte internet sitelerine yönlendirilerek kredi kartı bilgilerinin ele geçirildiği tespit edildi. 6 ay boyunca takip edilen şüphelilerin faaliyetleri adım adım deşifre edildi.

Bu süreçte çok sayıda banka ve kripto para hesabı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından incelendi. Yapılan teknik ve fiziki takiplerle örgütün yapısı, bağlantıları ve kullandıkları yöntemler ortaya çıkarıldı.

Siber suç örgütünün, Gürcistan'da bulunan uzantıları vasıtasıyla Telegram kanalları üzerinden yönlendirildiği, buradaki hesaplar aracılığıyla elde edilen gelirlerin uluslararası transfer ve kripto paraya çevrilerek aklandığı tespit edildi. MİT'in istihbari çalışmaları doğrultusunda Gürcistan'daki bağlantıların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar başlatıldı.