Cübbeli Ahmet Hoca’dan Başkan Erdoğan’ı Gazze üzerinden hedef alan Selefiler’e yanıt: Zerre kadar imanı olan bu iftirayı atar mı?

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak tanınan Ahmet Mahmud Ünlü, selefi grupların Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik söylemlerine sert ifadelerle karşılık verdi.

Ünlü, "Gazze'yi istismar etmek için Tayyip Beyefendi'ye iftira atan şerefsizler! Dinleyin!" notuyla paylaştığı videosunda şu sözleri dile getirdi: "İzmir'de meşhur selefiler Tayyip Bey'e çatıyor. Tayyip Bey Gazze için 'sokağa çıkın' demiyormuş. 15 Temmuz başarılı olsaydı CIA, MOSSAD, Amerika, Yunanistan, İran bizi işgal mi etseydi? Selefiler bunu istiyor. Memleketin ortasında video yayınlıyorlar. 'Keşke FETÖ darbesi başarılı olsaydı' demek istiyor. Bunun izahı budur. Sen mi çıktın sokağa? Selefiden, IŞİD'ten, El-Kaide'den kim çıktı? Müslümanlar, cemaatler, Muhammed Efendi Hazretlerimizin müritleri çıktı."

Cübbeli Ahmet Hoca, sözlerinin devamında selefi çevrelerin Gazze söylemlerine dikkat çekti: "Siz Suriye'yi, Irak'ı mahvettiniz. Irak'ta, Suriye'de bütün ehl-i sünneti astınız, kestiniz. Şimdi çıkıp Tayyip Bey'imize iftira edip 'biz Gazzeciyiz' deyip Gazzeci oldunuz. Sizin Gazze ile ne alakanız var? Sizin derdiniz Gazze değil, hükümet düşmanlığı. Sizin derdiniz ehl-i sünnet düşmanlığı. Bunların hepsi terörist. Bunlar asker, polis öldürmeyi bilir."

BAŞKAN ERDOAĞN'A GAZZE ÜZERİNDEN İFTİRA

Ünlü, selefi grupların hem 15 Temmuz üzerinden hem de Gazze meselesi üzerinden Başkan Erdoğan'a iftira attığını belirterek, kamuoyunu bu tür söylemlere karşı dikkatli olmaya çağırdı. Ünlü, Selefiler'in skandal iftiralarına değinerek, "Şimdi geldiğimiz noktada İzmir'de meşhur Selefiler diyor ki 'bizler İzmir camiası olarak şu anda Konak'tayız. Sumud Filosu'na yapılan müdahaleden de buradan sesimizi yükseltiyoruz.' Herkes sesini yükseltiyor. Herkes dua ediyor herkes teheccüde kalkıyor sen oradan İzmir Konak'ta bağırıyorsun. Güzel bir şeye bağırıp ses çıkartalım. Bunlarda bir sorun yok bakın işi nereye getiriyor. "Biz buraya hükümeti indirmek onu provoke etmek için demokrasi çağrısı atmaya gelmedik. Biz buraya 15 Temmuz yaşanırken kendi menfaatleri için kendi saltanatları için vatandaşları sokağa sürüp 250 kişinin ölümüne sebebiyet vermesi için gelmedik" diyor. Biliyor musun 15 Temmuz müdahale etmeseydiniz FETÖ gelseydi CIA, Türkiye'yi işgal etseydi demek istiyor. 15 Temmuz darbesi kimin darbesiydi FETÖ darbesiydi. FETÖ'nün arkasında kim vardı? MOSAAD, CIA vardı. Hükümet düştüğü anda işgal altında mıydık değil miydik? 15 Temmuz FETÖ'nün değil, FETÖ aracılığıyla MOSSAD, CIA darbesi miydi değil miydi? Şimdi bak bu selefiler nasıl yüzlerini gösteriyorlar. Tayyip Bey'e çatıyorlar şimdi. Kendi saltanatını diyor sürdürmek için vatandaşa sokağa çıkın deniliyor 250 kişi kendi ailesi için öldürttü diyor. Tayyip Bey'e zerre kadar imanı olan bu iftirayı atar mı? Bütün devlet ayağa kalktı. Askeriye ayağa kalktı. MHP lideri devletin çok büyük rolü oldu. Tayyip Bey uçaktan gelirken uçağı düşürmek üzere öldürülme tehlikesi göz önüne alındı." dedi.

"MUHATABIN KAYMAKAM, VALİ DEĞİL BURADA MUHATABIN AMERİKA"

Selefiler'i İngiliz ajanları tarafından kurulduğunu derdinin Gazze değil de hükümet olduğunu belirten Ahmet Mahmud Ünlü, konuşmasının devamında şöyle konuştu: "Sefiler hala kime çalışıyor? Tabiki İngiliz'e çalışıyorlar? Şimdi çıkmış 'bir saltanatı kurmak için 250 kişiyi öldürenlerden değiliz' diyor. Lafa bak memleketin ortasında video yayınlıyor. Bunlar konuşuyor suç olmuyor. Ne demek istiyor? 'Keşke FETÖ darbesi başarılı olsaydı. Bizi yönetenler bizimle muhatap olan sizsiniz bizim karşımızda siz varsınız. Siz nasıl saltanattan inme korkusunu yaşarken' diyor. Şimdi Tayyip Bey daha fazla bir şeyler yapabilirdi. Allahü alem tabii ki yapabilirdi. Bazı noksanlıklar olabilir mi? İşleyişle ilgili dünya çünkü burada muhatabın kaymakam, vali değil. Burada muhatabın Amerika. Burada senin muhatabın Avrupa Birliği. Senin muhatabın NATO. Senin muhatabın BM, birisi veto etse zaten dünya beşten büyüktür diyorsun ama beşten biri veto erse, orada dördü şu anda Gazze'ye müdahale kararı alsa Amerika kararı veto etse o karar çıkıyor mu? O karar çıkıyor mu çıkmıyor işte."

"TAYYİP BEYİN SALTANATTAN İNME KORKUSU DİYE BİR ŞEY YOK Kİ"

Hükümetin Gazze üzerinde elinden geldiğini yaptığını söyleyen Ünlü, "Hükümeti vazifesini yapmaya çalışıyor. Daha fazla yapılabilir mi? Her zaman daha fazlası yapılabilir. Her zaman için daha fazlası yapılabilir ben bu kanaatteyim ama elinden gelenden de bir gayret var mı? Kesinlikle var. Onların içi de kan ağlıyor mu kan ağlıyor. Tayyip Beyin saltanattan inme korkusu diye bir şey yok ki. Bu Tayyip Bey'e söylenecek en son söylenecek bir iftiradır." dedi.

"ŞİMDİ ÇIKIP TAYYİP BEY'E İFTİRA EDİP BİZ GAZZE'CİYİZ.' DİYORSUNUZ YA SİZİN GAZZE'YLE NE ALAKANIZ VAR"

Başkan Erdoğan'a iftira atıldığını vurgulayan Ahmet Mahmud Ünlü'nün açıklamaları şöyle: "Tayyip Bey Cumhurbaşkanlığı'nın devamı için bilmem ne Gazze'yi satacak Müslüman'ların çocuklarını aç bırakıp ölmesini seyredecek böyle bizim tanıdığımız böyle bir Tayyip Bey yok. İftira hiç caiz değil. Bu çok büyük bir iftira. Şerefsizler size Gazze davası anlatıldığı zaman Selefiler'in cevabı neydi bize 'şu anda Gazze çok mühim değil. Filistin çok mühim değil. Bizim en büyük sorunumuz Yahudiler değil, türbe ziyaret eden, tarikata giden rabıta yapan sakallı ve sarıklı müşrikler biz onlarla uğraşmakla görevliyiz. Bizim derdimiz Gazze değil' bunu bizzat Selefiler'in adamları söyledi. Şimdi çıkıp Tayyip Bey'e iftira edip biz Gazze'ciyiz.' diyorsunuz. Ya sizin Gazze'yle ne alakanız var. Sizin derdiniz Gazze değil, sizin derdiniz hükümet düşmanlığı. Selefi Nurettin Yıldız bir televizyona verdiği röportajda ne dedi? 'Tarikatlar ve cemaatler Gazze içinde sıfır hiçbir şey yapmıyorlar' dedi Allah yalan söyleyenlere lanet eylesin. Buradan Müslümanlara iftira atıyorsun. Tayyip'e iftira atıyorsun. Bunları pirim vermeyin." şeklinde konuştu.