Yasa dışı bahis soruşturmasında yeni gelime! İşte Flash TV sahibi Erkan Kork için istenen ceza

02.10.2025
Flash Haber TV'nin sahibi Erkan Kork'un 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet' ve 'Suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından 21 yıla kadar hapsi istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, Pozitifbank, Payfix Ödeme Kuruluşu ve Göktuğ Multimedya Yayıncılık Anonim Şirketi bünyesinde faaliyet gösteren Flash Haber TV'nin sahibi Erkan Kork'un da aralarında bulunduğu 55 kişi hakkında 255 sayfalık iddianame hazırlandı.

Flash Haber TV'nin sahibi Erkan Kork'un 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet' ve 'Suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından 21 yıla kadar hapsi istendi.

