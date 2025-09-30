SON DAKİKA! Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması taraftar derneğine sıçradı

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 20 şüpheliden 16'sı yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de tutuklu bulunduğu soruşturması kapsamında, hafriyat işlerindeki yolsuzluk iddialarına ilişkin 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerden aralarında Antalyaspor Hafriyat Madencilik Sanayi işletmecisi B.Ö. ve iş insanı R.K'nin de bulunduğu 16'sının yakalandığı öğrenildi.

Polis ekiplerince Antalyaspor Kulübü Derneği'nde arama yapıldığı da bildirildi.

GENEL SEKRETER YARDIMCISI DA GÖZALTINDA

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturmasının 6'ncı dalga operasyonunda gözaltına alınan 16 kişi arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı M.G., iş insanları R.K. ve B.Ö bulunuyor. Haklarında gözaltı kararı verilen 20 isim şöyle: "Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı M.G., iş insanı R.K., inşaat şirketi sahibi R.S., Antalyaspor Hafriyat Madencilik Sanayi Tic. Ltd. Şti. ortakları B.Ö., O.E. ve S.K., Antalya Kulübü eski Genel Müdürü B.M.Z., belediye ve şirkette görevli diğer çalışanlar A.K., T.K.K., F.E., F.F., Ş.A., Y.E.Y., H.R., H.A., F.Ö., M.K., A.E., E.A. ve N.Y."

OPERASYONUN DETAYLARI A HABER'DE

Operasyonun detaylarını Hakan Gürkan A Haber canlı yayınında aktardı.

Gürkan'ın açıklamaları şu şekilde:

Antalya'da devam eden harfiyat soruşturmasının ayağı bu kez de Antalyaspor Derneği'ne sıçradı. Sabah saatlerinden itibaren Kaçakçılık ve Organize suçlarla mücadele ekipleri geçtiğimiz günlerden itibaren harfiyat yolsuzluğu soruşturmasında evrak topluyordu. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden aldığı evrakların hemen sonrasında Antalyaspor Kulübü Derneği'ne bir operasyon yaptılar. Bu operasyon kapsamında da evrak toplamalarına devam etti. 6 saat boyunca arama sürdü. Antalyaspor'un Hasan Subaşı Tesisleri'nde yapıldı. Dernek Başkanı Mustafa Ergün ve birçok kişiden de dosya alındı. Belgelerin hafriyat dosyası ile ilgili olduğu belirtildi. Zimmet iddiası da şuan gündemde.

SORUŞTURMA

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturmasında Muhittin Böcek ve eski gelini Zeynep K. 5 Temmuz'da gözaltına alınmış, Böcek'in oğlu şüpheli Mustafa Gökhan Böcek'in ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.

Aynı gün adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanmış, eski gelini Zeynep K. ise yurt dışına çıkış yasağı kararı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Muhittin Böcek, kararın ardından İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

Muhittin Böcek'in yurt dışından dönen gelini Zuhal Böcek de 27 Temmuz'da "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması" iddiasıyla havalimanında yakalanmış ve tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında 12 Ağustos'ta belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 17 kişiden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmış, adliyeye sevk edilen 15 zanlıdan 8'i tutuklanmış, 5'i adli kontrol şartıyla, 2'si ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Büyükşehir Belediyesinden ihale alan A.A, B.Ç, M.Y. ve Y.Y'nin hak ediş ödemelerini almak için Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'e 195 milyon lira rüşvet verdiği iddia edilmişti. Rüşvet paralarının hesabına yatırıldığı ileri sürülen döviz bürosuna ve bu paraların altına çevrildiği iddia edilen 2 kuyumcu işlemesine kayyum atanmıştı.

Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek ise 19 Ağustos'ta Viyana'dan Antalya Havalimanı'na geldiğinde gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Soruşturmanın devamında Antalya Emniyet Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılan ve hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından teslim olan İlker Arslan ile iş insanı F.A. da 7 Eylül'de tutuklanmıştı.

Polis ekiplerince 10 Eylül'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden iş insanı Mehmet Emin Hesapçıoğlu, Kanal V televizyonunun sahibi Mehmet Okan Kaya, Eski Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Tuncay Sarıhan, Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketi ANT Tepe'nin müdürü İsmail Erdoğmuş ve satış elemanı Levent Şapçıoğlu tutuklanmış, Böcek'in eski gelini Zeynep K'nin de aralarında bulunduğu 3 kişi adli kontrolle salıverilmişti.

Pişmanlık hükümlerinden yararlanan zanlılardan Hesapçıoğlu, Sarıhan ve Erdoğmuş 27 Eylül'de serbest bırakılmıştı.