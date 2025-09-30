Dışişleri Bakanı Fidan’dan diplomasi trafiği: Suudi Arabistan Katar ve Ürdünlü mevkidaşları ile telefonda görüştü

Trump'ın Gazze'ye yönelik barış planını duyurmasının ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ortadoğu'daki 3 ülkenin mevkidaşları ile peş peşe görüşme gerçekleştirdi.

SUUDİ ARABİSTAN, KATAR VE ÜRDÜNLÜ MEVKİDAŞLARI İLE DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan; Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile bu akşam telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ABD Başkanı Trump tarafından açıklanan Gazze'deki ateşkes planıyla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.