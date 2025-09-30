Can Holding soruşturması derinleşiyor! Turgay Ciner’e ait Kasımpaşa SK’ya kayyum atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Can Holding'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Can Holding A.Ş. ile Ciner Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Park Holding A.Ş. arasında mali ve ticari bağların bulunduğu, bu bağ üzerinden gerçekleştirilen işlem ve faaliyetlerle suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına hizmet edildiğine dair kuvvetli şüphe bulunduğu belirtilerek, daha önce el koyma tedbiri uygulanarak kayyım ataması yapılan şirketlere ek olarak, her iki grup bünyesinde başka şirketlerin de aktif olarak faaliyetlerini sürdürdüğü tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin Can Holding ve Ciner Grubu'na bağlı Park Holding çatısı altındaki şirketler aracılığıyla örgüt faaliyeti kapsamında hareket ederek suçtan elde edilen gelirleri akladıklarına dair kuvvetli şüphe oluştuğu anlaşıldı. Bunun üzerine İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği, söz konusu şirketlerin yönetimi için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyım olarak atanmasına karar verdi.

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca "Can Holding" yetkilileriyle ilgili Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yönetme ve Kurulan Örgüte Üye Olma, Suçtan Elde Edilen Malvarlığı Değerlerini Aklama ve Nitelikli Dolandırıcılık suçları yönünden yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, yapılan incelemelerde Can Holding A.Ş. ile Ciner Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Park Holding A.Ş. arasında mali ve ticari bağların bulunduğu, bu bağ üzerinden gerçekleştirilen işlem ve faaliyetlerle suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına hizmet edildiği yönünde kuvvetli şüphe ve tespitlere ulaşılmıştır. Daha önce el koyma tedbiri uygulanan ve haklarında kayyım ataması kararı verilen şirketlere ek olarak, her iki grup bünyesinde başka şirketlerin de aktif olarak faaliyetlerine devam ettiği anlaşılmıştır.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, Can Holding çatısı altında faaliyet gösteren Transworld Uluslararası Nakliyat ve Aracılık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti., Turktab Karon Tütün Mamulleri Gıda Paz. Tic. A.Ş., Turktab Tobacco Gıda Lojistik ve Paz. A.Ş., Turktab Toptan Tütün Mamulleri Paz. Dağ. A.Ş., Turktab Tütüncülük Gıda ve İçecek San. Tic. Paz. A.Ş., Turktab Gıda Tütün ve Tütün Mamulleri Paz. İth. İhr. Tic. A.Ş., Turktab Global Tobacco Sigara ve Tütün Paz. A.Ş., Kuranlar Petrol Otomotiv İnşaat Gıda San. Tic. Ltd. Şti., European International Tobacco Sigara ve Tütüncülük San. Tic. A.Ş. ve Nargıll Tütün Mam. San. Tic. A.Ş. üzerinde yüklü miktarda malvarlığı bulunduğu, bu şirketlerin suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına hizmet ettikleri yönünde kuvvetli şüphe ve tespitlere ulaşılmıştır.

Öte yandan, Can Holding ile bağlantılı olarak Ciner Grubu çatısı altında faaliyet gösteren Park Holding A.Ş.'ye bağlı Park Teknik Elektrik Madencilik Turizm San. ve Tic. A.Ş., Park Elektrik Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş., Konya Ilgın Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş., Park Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş., Ciner Turizm Ticaret İnşaat Servis Hizmetleri A.Ş., Etz Maden Enerji Petrol San. ve Tic. A.Ş., Söğütözü İthalat İhracat ve Ticaret A.Ş. ve Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş. isimli şirketlerin de suç örgütü faaliyeti kapsamında kullanıldığı, bu şirketler üzerinden malvarlığı hareketlerinin gerçekleştirildiği yönünde kuvvetli şüphelere ulaşılmıştır.

Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin Can Holding ve Ciner Grubu'na bağlı Park Holding çatısı altındaki şirketler üzerinden örgüt faaliyeti kapsamında hareket ederek suçtan elde edilen gelirleri akladıkları hususunda kuvvetli şüphenin bulunduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle, CMK 133/1 ve CMK 133/4.a.7 maddeleri ile 04/02/2025 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan 7539 sayılı Kanunun 7. maddesi uyarınca yapılan değişiklik doğrultusunda 7145 sayılı Kanunun geçici 2. maddesi gereğince anılan şirketlerin yönetimi için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyım olarak atanmasına, Cumhuriyet Başsavcılığımızın 30/09/2025 tarihli talebi üzerine İstanbul 5.Sulh Ceza Hakimliğince karar verilmiştir."

18 ŞİRKETE DAHA KAYYIM ATANDI

