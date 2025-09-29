TBMM Başkanı Kurtulmuş Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI VE ULUSLARARASI BARIŞ ÇABALARI

Macaristan'ı da yakından ilgilendiren en önemli konulardan birinin Rusya-Ukrayna savaşının adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi olduğunu ifade eden Kurtulmuş, Türkiye'nin bu konuda yürüttüğü müzakerelere vurgu yaptı.

Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın sadece bu iki ülkeyi değil, bütün dünyayı ilgilendirdiğini dile getiren Kurtulmuş, bu savaşın adil bir şekilde sonlandırılamaması durumunda kalıcı bir dünya barışının temin edilmesinin mümkün olmayacağını belirtti.

İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırgan tutumunun da dünya barışını tehdit eden bir diğer durum olduğunu ifade eden Kurtulmuş, İsrail'in iki seneyi aşan saldırıları sonucu bir şehrin tamamen yok olduğunu, on binlerce kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Kurtulmuş, İsrail'in 6-7 bölge ülkesinin egemenlik haklarına saldırdığını belirterek, insanlığın en önemli meselelerinden olan bu saldırganlığın bir an evvel sona erdirilmesi gerektiğini kaydetti.