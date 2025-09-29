Gazze için barış planı yürürlüğe girecek mi? Erdoğan-Trump görüşmesi sonrası çok özel Filistin dosyası…
ABD’de gözler ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binayamin Netanyahu’nun Gazze meselesini görüşmek üzere Beyaz Saray’daki yapacağı görüşmeye dikilmiş durumda. ABD medyasında Filistin meselesinin çözümüne ilişkin çalışmaların özellikle hızlandığına ilişkin haberler yayınlanırken, ABD’den canlı yayınına bağlanan A Haber Muhabiri İrfan Sapmaz, Erdoğan-Trump görüşmesi sonrasında değişen iklimin detaylarını aktardı. Sapmaz, Trump, Başkan Erdoğan ve çevirmeni ile yapılan 3’lü özel görüşme sonrasında Gazze dosyasına ilişkin çok özel bilgi ve belgelerin masaya konulduğunu, bununla Trump’ın Filistin meselesine görüşünün değiştirmiş olabileceğine dikkat çekti.
ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bugün Beyaz Saray'da görüşecek. Gazze meselesinde Trump'ın "Gazze'de barış olacak eminim" açıklaması akıllara Erdoğan-Trump görüşmesi sonrasında Filisitin meselesinin çözümüne ilişkin çalışmaların hızlandığı görüşünü gündeme taşıdı. A Haber ABD Muhabiri İrfan Sapmaz, konuya ilişkin Beyaz Saray önünden çok özel bilgiler paylaştı.
21 MADDELİK ANLAŞMANIN ANA UNSURLARI NE?
Geçtiğimiz günü gerçekleşen Trump-Netanyahu görüşmesi sonrası 21 maddelik anlaşmanın ardından taraflar arasında oluşan havaya ilişkin konuşan A Haber Muhabiri İrfan Sapmaz, anlaşmaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
Geçtiğimiz cuma günü ABD Başkanı Donald Trump ile Netanyahu'nun görüşmesinin ardından 21 maddelik anlaşmanın masaya yatırıldı. Daha sonra Donald Trump tarafından medyaya sızdırılan haberlere göre de oldukça umutlu görünüyor. Neler var bu planda?
Bu 21 maddelik anlaşma temelde 3 eksen üzerine kurulu.
1- Güvenlik (Gazze'nin terörden arındırılması) Hamas'ın yönetimden tamamen çıkarılması. Tünel ve saldırı altyapılarının yıkılması
2- İnsani yardım ve yeniden inşa. Günde 600 kamyon insani yardım uluslararası kuruluşlar eliyle dağıtım.
3 Siyasi hukuk olaraksa Filistin yönetiminin reformları, uzun vadede bir Filistin perspektifi, ABD gözetiminde İsrail-Filistin diyaloğu
TRUMP NE İSTİYOR?
Anlaşma ile Trump'ın Orta Doğu'ya ilişkin planlarına değinen Sapmaz, "Trump, ABD'nin arabuluculuk rolünü yeniden tesis etme gücü, özellikle Katar ve Arap ülkeleri üzerinden barışı garantilemek. Gazze'yi radikalleştirmeden uzaklaştırmak.
Bölgede ABD'nin desteklediği istikrar gücü aracılığıyla kalıcı bir denetim sağlamak.
Ekonomi kartını kullanarak Orta Doğu'da yeni bir yatırım ve kalkınma alanı açmak. Modern şehir modelini Gazze'ye taşımak ve Nobel Barış Ödülü'ne giden süreçte küresel diplomasi sahnesinde liderlik iddiasını güçlendirmek" diye konuştu.
ANLAŞMADA HAMAS'IN AFFEDİLMESİ DETAYI…
Görüşmede Netanyahu'nun ne istediğini ve özellikle anlaşma konusunda neye karşı çıktığına ilişkin bilgi veren Sapmaz, şu ifadeleri kullandı:
Netanyahu'nun da önceliği güvenlik ancak plana ilişkin bazı çekincemeleri ön plana çıkıyor.
Hamas'ın affedilmesi ve üyelerine güvenli bir çıkış hakkı verilmesi. Netanyahu cephesinde bu terörizme ödül olarak görülüyor. Uluslararası istikrar gücünün Gazze'de konuşlanması, İsrail'in gücünü sınırlayabileceği için kuşkuyla karşılanıyor.
Filistin devleti perspektifi ise Netanyahu'nun iç politikada en büyük kırmızı çizgisi.
ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİ SONRASI ÇALIŞMALAR HIZLANDI
Konuya ilişkin Türkiye cephesine de açıklık getiren Sapmaz, Türkiye ile Mısır Gazze'nin yeniden inşasında kritik aktörler olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:
Trump-Erdoğan görüşmesinde bu dosya özel olarak ele alınmıştı. Ancak Amerikan anaakım medyasında yapılan yorumlara göre özellikle Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beyaz Saray'da yaptığı görüşmenin hemen ardından bu Gazze Barış Anlaşmasının hemen gündeme gelmesi ve hızlandırma çalışmalarının sürmesine özel dikkat çekiliyor.
BEYAZ SARAY'DA 3'LÜ ÖZEL GÖRÜŞME
Sayın Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı, MİT Başkanı, Savunma bakanı ve heyetiyle birlikte gelmişti. Ancak Donald Trump ile Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve onun tercümanının katıldığı 3'lü çok özel bir görüşme gerçekleştirdiler Beyaz Saray'da.
Sanıyorum ki bu görüşme sırasında Donald Trump'ın önüne Netanyahu ve bölge ile ilgili çok özel bilgilerin ve dosyaların konulduğunu düşünüyorum. Donald Trump'ın da görüşlerinin bu görüşmeden sonra değiştiğini sanıyorum.
