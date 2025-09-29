Gazze için barış planı yürürlüğe girecek mi? Erdoğan-Trump görüşmesi sonrası çok özel Filistin dosyası…

(fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİ SONRASI ÇALIŞMALAR HIZLANDI

Konuya ilişkin Türkiye cephesine de açıklık getiren Sapmaz, Türkiye ile Mısır Gazze'nin yeniden inşasında kritik aktörler olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:

Trump-Erdoğan görüşmesinde bu dosya özel olarak ele alınmıştı. Ancak Amerikan anaakım medyasında yapılan yorumlara göre özellikle Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beyaz Saray'da yaptığı görüşmenin hemen ardından bu Gazze Barış Anlaşmasının hemen gündeme gelmesi ve hızlandırma çalışmalarının sürmesine özel dikkat çekiliyor.

BEYAZ SARAY'DA 3'LÜ ÖZEL GÖRÜŞME

Sayın Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı, MİT Başkanı, Savunma bakanı ve heyetiyle birlikte gelmişti. Ancak Donald Trump ile Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve onun tercümanının katıldığı 3'lü çok özel bir görüşme gerçekleştirdiler Beyaz Saray'da.

Sanıyorum ki bu görüşme sırasında Donald Trump'ın önüne Netanyahu ve bölge ile ilgili çok özel bilgilerin ve dosyaların konulduğunu düşünüyorum. Donald Trump'ın da görüşlerinin bu görüşmeden sonra değiştiğini sanıyorum.