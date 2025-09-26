Yüzerek yurt dışına kaçmaya çalışan hükümlü yakalandı
Antalya'nın Kaş ilçesinde sahil güvenlik ekipleri, yasa dışı yollardan Yunan adası Meis'e geçmeye çalışan 33 yaşındaki F.G.'yi yakaladı. Hakkında 35 yıl 7 ay hapis cezası bulunan F.G., adliyeye sevk edildi.
Antalya'nın Kaş ilçesinde yasa dışı yollarla yüzerek yurt dışına kaçmaya çalışan hükümlü, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.
Antalya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri Kaş ilçesindeki Beş Adalar bölgesinde yüzerek Kızılhisar (Meis) adasına geçmeye çalışan F.G'yi (33) yakaladı.
Gözaltına alınan F.G. hakkında 35 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi.
F.G, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.