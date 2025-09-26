Soğuk Savaş’ın sunucusu Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz hakkında istenen ceza belli oldu

İddianamede, ifadesi yer alan şüpheli Boğaç Soydemir ise "Bahsi geçen sözün bir hadis olduğu bilmiyordum, arkadaşlardan duydum. Normal söylenen bir söz olarak biliyordum. Hiçbir şekilde din hakkında ya da Peygamber efendimiz hakkında rencide edici bir şey söyleme niyetim yoktur." dedi.

Soruşturma konusu video içeriğinin halkın din bakımından farklı özelliklere sahip bir kesiminin diğer kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa, ayrımcılığı gerektirecek nefrete yönlendirici nitelikte olduğu belirtilen iddianamede, içeriğin medya ve basın yayın organlarında yayınlanmasının akabinde tahrik edilen gruplarca yazılı ve sosyal mecralarda yorumlarla paylaşılarak medyada gündem oluşturduğu, böylelikle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin meydana geldiğinin değerlendirildiği kaydedildi.

Şüphelilerin "basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1,5 yıldan 4,5'ar yıla kadar hapsi talep edilen iddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

Ne olmuştu?

Başsavcılıkça, "Soğuk Savaş" isimli sosyal medya hesaplarında yayımlanan ve sosyal platformlarda dolaşıma sokulan bir video içeriğinde, "İçki tüm kötülüklerin anasıdır" Hadis-i Şerif'i üzerinden Hz. Muhammed ile alakalı halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendirici nitelikte paylaşımlar yapıldığının tespit edilmesi üzerine, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatılmıştı.

Bu kapsamda programı sunan Boğaç Soydemir ve programa konuk olan Enes Akgündüz tutuklanmıştı.