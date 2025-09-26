Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği! Fas ve Nijeryalı mevkidaşları ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında geldiği ABD’de Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita ve Nijerya Dışişleri Bakanı Yusuf Tuggar ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'deki temaslarını sürdürüyor.
Bakan Fidan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu programında eşlik etmek üzere geldiği New York şehrinde Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita ile görüştü.
Bakan Fidan ve Bourita arasındaki görüşmede, bölgesel ve küresel gelişmelerin yanı sıra İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve Gazze'de varılması beklenen ateşkes kararına ilişkin başlıklar ele alındı.
