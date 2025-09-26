Bakan Fidan’dan diplomasi trafiği! Fas ve Nijeryalı mevkidaşları ile görüştü

27 Eylül 2025, Cumartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2025 21:59 Güncelleme: 27.09.2025 01:28
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında geldiği ABD’de Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita ve Nijerya Dışişleri Bakanı Yusuf Tuggar ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'deki temaslarını sürdürüyor.

Bakan Fidan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu programında eşlik etmek üzere geldiği New York şehrinde Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita ile görüştü.

Bakan Fidan ve Bourita arasındaki görüşmede, bölgesel ve küresel gelişmelerin yanı sıra İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve Gazze'de varılması beklenen ateşkes kararına ilişkin başlıklar ele alındı.

NİJERYALI MEVKİDAŞI İLE BİR ARAYA GELDİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'de düzenlenen 80. BM Genel Kurulu toplantısı nedeniyle gittiği New York'ta diplomasi trafiğini sürdürüyor. Bakan Fidan Nijeryalı mevkidaşı Yusuf Tuggar ile görüştü.

