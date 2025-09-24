Muvazaalı gayrimenkul satışı yapan suç örgütü çökertildi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde yabancıların Türk vatandaşı olabilmesi için 'Muvazaalı gayrimenkul satışı yapan' organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya ayrıca operasyonda 106 şüphelinin yakalandığını da bildirdi.

Ayrıntılar geliyor...