Muvazaalı gayrimenkul satışı yapan suç örgütü çökertildi!

Giriş: 24.09.2025 08:36
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde yabancıların Türk vatandaşı olabilmesi için 'Muvazaalı gayrimenkul satışı yapan' organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya ayrıca operasyonda 106 şüphelinin yakalandığını da bildirdi.

