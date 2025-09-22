22 Eylül 2025, Pazartesi
Haberler Gündem Haberleri AK Parti'den Bayrampaşa'daki oylamaya ilişkin dava! "Meclis iradesi yok sayıldı"

AK Parti'den Bayrampaşa'daki oylamaya ilişkin dava! "Meclis iradesi yok sayıldı"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.09.2025 19:03 Güncelleme: 22.09.2025 19:48
ABONE OL
AK Parti’den Bayrampaşa’daki oylamaya ilişkin dava! Meclis iradesi yok sayıldı

Bayrampaşa Belediye Meclisi, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Hasan Mutlu'nun yerine Başkan Vekilliği seçimi için yapılan oylama sonrasında AK Parti İstanbul İl Başkanlığı yürütmeyi durdurma talebiyle dava açtı.

Bayrampaşa Belediye Meclisi, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Hasan Mutlu'nun yerine Başkan Vekilliği seçimi için yapılan oylama sonrasında yürütmeyi durdurma talebiyle dava açtı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi.

(fotoğraf - ekran görüntüsü)(fotoğraf - ekran görüntüsü)

Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde gerçekleştirilen Başkan Vekilliği seçiminde, halkın seçtiği meclis üyelerimizin iradesini yok sayan ve gasp eden anlayışa karşı hukuki süreci başlattık.

Milletimizin emaneti olan iradenin hiçe sayıldığı bu sürecin iptali için yürütmeyi durdurma talepli dava açtık.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
AK Parti’den Bayrampaşa’daki oylamaya ilişkin dava! Meclis iradesi yok sayıldı AK Parti’den Bayrampaşa’daki oylamaya ilişkin dava! Meclis iradesi yok sayıldı AK Parti’den Bayrampaşa’daki oylamaya ilişkin dava! Meclis iradesi yok sayıldı
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör