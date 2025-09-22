AK Parti'den Bayrampaşa'daki oylamaya ilişkin dava! "Meclis iradesi yok sayıldı"
Bayrampaşa Belediye Meclisi, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Hasan Mutlu'nun yerine Başkan Vekilliği seçimi için yapılan oylama sonrasında AK Parti İstanbul İl Başkanlığı yürütmeyi durdurma talebiyle dava açtı.
Bayrampaşa Belediye Meclisi, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Hasan Mutlu'nun yerine Başkan Vekilliği seçimi için yapılan oylama sonrasında yürütmeyi durdurma talebiyle dava açtı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi.
Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde gerçekleştirilen Başkan Vekilliği seçiminde, halkın seçtiği meclis üyelerimizin iradesini yok sayan ve gasp eden anlayışa karşı hukuki süreci başlattık.
Milletimizin emaneti olan iradenin hiçe sayıldığı bu sürecin iptali için yürütmeyi durdurma talepli dava açtık.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Meğer bu sporu yapmak beyninizi koruyormuş! Araştırmalar ortaya çıkardı: Alzheimer ve Demans riskini %22 düşürüyor
- 2025-2026 KYK Yurt Time başvuruları başladı mı, ne zaman? KYK Yurt Time başvuruları nereden yapılır?
- Çin’de virüs alarmı: Chikungunya virüsü nedir? Chikungunya hastalığı nasıl bulaşır, belirtileri neler, tedavisi mümkün mü?
- Altın fiyatları kritik eşiği geçti: Gramda 5.000 TL üstü yeni hedef kapıda! Yatırımcıları bu hafta neler bekliyor?
- Konya deprem! Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? 22 EYLÜL AFAD SON DAKİKA
- ÖZDEBİR TYT ilk prova 2026 sonuçları 19-22 Eylül | ozdebir.org.tr sınav sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir?
- Filistin'i devlet olarak tanıyan ülkeler listesi | Filistin Devleti'ni hangi ülkeler tanıyor?
- Meteoroloji 22 EYLÜL HAVA DURUMU RAPORU | Sıcak dalgası başlıyor: Termometreler 30 dereceyi gösterecek! Yağışlar için yeni tarih...
- YKS EK TERCİH SON DAKİKA | YKS 2. tercihler başladı mı, tarihler ve kılavuz belli oldu mu? ÖSYM AİS ekranı...
- Eylül ayı enflasyonu ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Beklenti ne yönde?
- KYK burs başvuru takvimi 2025-2026 | KYK burs/kredi başvuruları ne zaman başlayacak? Şartları neler, kimler başvurabilir?
- Sonbahar ekinoksu ne zaman? 23 Eylül ekinoksu nedir, özellikleri neler? Geceler uzamaya başladı mı?