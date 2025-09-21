21 Eylül 2025, Pazar
Haberler Gündem Haberleri Türkiye'den Batılı ülkelerin Filistin kararı için net mesaj: Soykırım şebekesine anlamlı ve güçlü bir cevap

Türkiye'den Batılı ülkelerin Filistin kararı için net mesaj: Soykırım şebekesine anlamlı ve güçlü bir cevap

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.09.2025 18:18 Güncelleme: 21.09.2025 19:58
ABONE OL
Türkiye’den Batılı ülkelerin Filistin kararı için net mesaj: Soykırım şebekesine anlamlı ve güçlü bir cevap

BM Genel Kurulu öncesi Batılı ülkelerden dikkat çeken bir adım geldi. Kanada, Avustralya ve İngiltere Filistin Devleti'ni tanıdıklarını duyurdu. Filistin'i tanıyan ülkelere ilişkin AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik memnuniyet duyduklarını belirterek "İngiltere, Kanada ve Avustralya’nın Filistin Devleti’ni tanıması, soykırım şebekesine verilmiş anlamlı ve güçlü bir cevaptır. İnsanlık ittifakı ateşkesin sağlanması ve soykırım şebekesinin yargılanması hedeflerine ulaşmalıdır.  . Filistin davasının en gür sesi olan Cumhurbaşkanımızın BM Genel Kurulu’nda yapacağı konuşma, bir kere daha insanlık ittifakının sesi olacaktır." dedi.

Kanada, Avustralya ve İngiltere Filistin Devleti'ni tanıdı. Kanada Başbakanı Mark Carney, yaptığı yazılı açıklamada, 1947'den bu yana bütün Kanada hükümetlerinin Filistin'de iki devletli çözümü desteklediğini belirterek, burada çözüme dair umutlarının zamanla tükendiğini kaydetti.

PEŞ PEŞE TARİHİ ADIM

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, bugünden itibaren Avustralya'nın bağımsız ve egemen Filistin Devleti'ni tanıdığını bildirerek, "Avustralya böylece Filistin halkının hakkı olan ve uzun zamandır hedeflediği amaçlarını tanımaktadır." ifadesini kullandı. Ayrıca İngiltere Başbakanı Keir Starmer, barış ve iki devletli çözüm umudunu yeniden canlandırmak için Filistin Devleti'ni resmen tanıdıklarını duyurdu.

Fotoğraf-AA ArşivFotoğraf-AA Arşiv

TÜRKİYE'DEN MEMNUNİYET AÇIKLAMALARI

Bu karar sonrası Türkiye'den memnuniyet açıklamaları geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin Devleti'ni tanıması, soykırım şebekesine verilmiş anlamlı ve güçlü bir cevaptır. Filistin Devleti'nin daha çok ülke tarafından tanınması, sokaklarda insanlık değerlerine sahip çıkan dünyanın her yerindeki asil insanların sesinin duyulmasıdır." dedi. Sözcü Çelik'in açıklamaları şu şekilde:

SÖZCÜ ÇELİK: SOYKIRIM ŞEBEKESİNE GÜÇLÜ CEVAP

İnsanlık ittifakı ateşkesin sağlanması ve soykırım şebekesinin yargılanması hedeflerine ulaşmalıdır. Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve toprak bütünlüğüne sahip Filistin Devleti, artık sadece siyasi bir konu değil, insanlık değerlerinin başlığıdır.

Filistin davasının en gür sesi olan Cumhurbaşkanımızın BM Genel Kurulu'nda yapacağı konuşma, bir kere daha insanlık ittifakının sesi olacaktır."

Fotoğraf-AA ArşivFotoğraf-AA Arşiv

İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Filistin'i tanıyan ülkelerin bu kararlarını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Filistin'i devlet olarak tanıyan İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın kararlarını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu adım, uluslararası hukukun ve evrensel insanlık değerlerinin yanında durma iradesinin somut bir göstergesidir.

İsrail'in Gazze'de masum Filistin halkına yönelik saldırılarına karşı çıkan ve Filistin'i tanıyan ülkeler, tarihin doğru tarafında yer almaktadır. Bu gelişmenin diğer ülkelere de cesaret vereceğine ve Filistin'in uluslararası alanda hak ettiği statüye kavuşmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz.

Uluslararası toplumu barış ve adaletin tesisi için bu tarihi adımı takip etmeye davet ediyoruz. Türkiye olarak, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti'nin kuruluşunu desteklemeyi ve Filistin halkının meşru davasını her platformda en güçlü şekilde savunmayı sürdüreceğiz."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türkiye’den Batılı ülkelerin Filistin kararı için net mesaj: Soykırım şebekesine anlamlı ve güçlü bir cevap Türkiye’den Batılı ülkelerin Filistin kararı için net mesaj: Soykırım şebekesine anlamlı ve güçlü bir cevap Türkiye’den Batılı ülkelerin Filistin kararı için net mesaj: Soykırım şebekesine anlamlı ve güçlü bir cevap
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör