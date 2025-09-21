Emine Erdoğan’dan Washington’da yoğun program: ’Anadolu’nun hazinelerini’ tanıtacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, BM Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye gitti. (AA)

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın lider eşleri onuruna vereceği resepsiyona katılacak Emine Erdoğan, burada lider eşleriyle temaslarda bulunacak.

Emine Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın vereceği resmi akşam yemeğinde Başkan Erdoğan'a da eşlik edecek.

TÜRKİYE'NİN ÇEVRE DUYARLILIĞI SERGİYLE TANITILACAK

Emine Erdoğan, himayesinde yürütülen Sıfır Atık projesi kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı'nın iş birliğinde düzenlenecek 'Sıfır Atık Mavi' sergisine katılacak.

Sergiyle, Türkiye'nin denizler, göller ve okyanusların korunmasına yönelik çalışmalarının uluslararası ölçekte tanıtılması, 'Sıfır Atık Mavi' markası altında somut çevresel kazanımların ve farkındalık çalışmalarının sunulması ve küresel ölçekte çevre diplomasisini güçlendirecek iş birliği zemininin oluşturulması hedefleniyor.

ÇOCUKLUK ÇAĞI KANSERLERİNE DİKKAT ÇEKİLECEK

Emine Erdoğan, Özbekistan'ın Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve St. Jude Çocuk Araştırma Hastanesi ortaklığıyla BM Genel Merkezi'nde düzenleyeceği 'Kanser ve Diğer Yıkıcı Hastalıkları Olan Çocukların Hayatta Kalma İhtimallerini Artırma ve Acılarını Azaltma Amaçlı Küresel Hareket' başlıklı yan etkinliğine katılarak konuşma yapacak.

Programda, hükümetlerin, 2030 yılına kadar küresel çocukluk çağı kanseri hayatta kalma oranını en az yüzde 60'a çıkarma taahhütleri yeniden teyit edilecek, 5 yaşına kadar olan hayatta kalma oranını yüzde 90'a çıkarmayı hedefleyen küresel orak hücre girişimi, nadir ve yıkıcı çocukluk hastalıklarına karşı kararlı ve kapsamlı eylemler teşvik edilecek.

Emine Erdoğan, ABD'deki programları kapsamında bazı lider eşleri ve uluslararası kuruluşların üst düzey temsilcileriyle ikili görüşmelerde de bulunacak.