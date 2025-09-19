19 Eylül 2025, Cuma
Haberler Gündem Haberleri Türkiye'den Yunanistan'a Ege uyarısı! İkinci Navtex

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.09.2025 10:53 Güncelleme: 19.09.2025 11:03
Türkiye, Yunanistan'ın Ege'de askeri tatbikat başlatmasının ardından ikinci bir Navtex yayınladı. Bildiride 23 Yunan adasının silahsızlandırılmış olduğu hatırlatılarak bu adaların karasularında askeri faaliyet yapılamayacağı belirtildi.

Ayrıntılar geliyor...

