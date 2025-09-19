Türkiye'den Yunanistan'a Ege uyarısı! İkinci Navtex
Türkiye, Yunanistan'ın Ege'de askeri tatbikat başlatmasının ardından ikinci bir Navtex yayınladı. Bildiride 23 Yunan adasının silahsızlandırılmış olduğu hatırlatılarak bu adaların karasularında askeri faaliyet yapılamayacağı belirtildi.
