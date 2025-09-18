MSB acı haberi duyurdu! Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay, 17 Eylül 2025 tarihinde görevi başındayken geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olmuştur" denildi.
