18 Eylül 2025, Perşembe
MSB acı haberi duyurdu! Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay şehit oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.09.2025 07:54
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay, 17 Eylül 2025 tarihinde görevi başındayken geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olmuştur" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı paylaşımMilli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı paylaşım

Ayrıntılar geliyor...

