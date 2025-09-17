17 Eylül 2025, Çarşamba
Dışişleri'nden Süveyda açıklaması: Yol haritasını memnuniyetle karşılıyoruz

Dışişleri'nden Süveyda açıklaması: Yol haritasını memnuniyetle karşılıyoruz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2025 00:35 Güncelleme: 17.09.2025 01:14
Dışişleri'nden Süveyda açıklaması: Yol haritasını memnuniyetle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Süveyda'da suhuletin muhafaza edilmesi, istikrarın tesisi ve çatışmaların tekrarlanmaması amacıyla açıklanan yol haritasını memnuniyetle karşılıyoruz." denildi. Açıklamada Suriye bütünlüğüne vurgu yapılarak "Türkiye; toprak bütünlüğü, birlik ve egemenliğe saygı ilkeleri temelinde, Suriye'yi oluşturan tüm unsurların huzur, güvenlik ve istikrar içinde yaşamasına yönelik çabaları desteklemeyi sürdürecektir." ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Süveyda'da suhuletin muhafaza edilmesi, istikrarın tesisi ve çatışmaların tekrarlanmaması amacıyla açıklanan yol haritasını memnuniyetle karşılıyoruz." denildi.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Suriye'nin güney vilayetlerinden Süveyda'da suhuletin muhafaza edilmesi, istikrarın tesisi ve çatışmaların tekrarlanmaması amacıyla açıklanan yol haritasını memnuniyetle karşılıyoruz.

Türkiye; toprak bütünlüğü, birlik ve egemenliğe saygı ilkeleri temelinde, Suriye'yi oluşturan tüm unsurların huzur, güvenlik ve istikrar içinde yaşamasına yönelik çabaları desteklemeyi sürdürecektir."

