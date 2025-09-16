Dışişleri Bakanlığı'nın yeni yerleşkesinin temeli atılıyor! Başkan Erdoğan bizzat katılacak
Dışişleri Bakanlığının hizmet ihtiyaçlarını karşılamak üzere 15 Temmuz Şehitler Bulvarı Ümitköy Kavşağı'nda inşa edilecek yeni yerleşkenin temel atma töreni, yarın Başkan Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak. Yaklaşık 300 bin metrekare kapalı alana sahip olacak yerleşke, yüksek güvenlik standartları ile gelişmiş fiziki ve teknolojik altyapısıyla öne çıkacak.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakanlığın hizmet ihtiyaçlarını karşılamak üzere 15 Temmuz Şehitler Bulvarı Ümitköy Kavşağı'nda yeni yerleşke inşa edilecek.
Yeni yerleşkenin temel atma töreni yarın Başkan Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilecek.
Dışişleri Bakanlığı ve bağlı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı halen Ankara'da 9 ayrı binada hizmet veriyor.
Yeni projede Bakanlığın tüm binaları tek bir yerleşkede toplanacak ve Dışişleri Bakanlığı, temsil niteliğine uygun, çağın ihtiyaçlarına cevap veren bir yerleşkeye sahip olacak.
TASARRUF TEDBİRLERİNE UYGUN PROJE
Öte yandan, yeni yerleşke, tasarruf tedbirleri dikkate alınarak, devlet bütçesine hiçbir yük getirmeksizin inşa edilecek.
Yerleşkenin finansmanı için halen Dışişleri Bakanlığına tahsisli olan ve atıl durumda bulunan taşınmazın gelirinden faydalanılacak. Böylelikle kamu kaynakları etkili, ekonomik ve verimli kullanılmış olacak.
3 YIL İÇİNDE TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR
Yeni yerleşkenin yapımı, Dışişleri Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) arasında 27 Mart'ta imzalanan protokol kapsamında yürütülüyor. 28 Temmuz'da TOKİ tarafından gerçekleştirilen yapım ihalesinin ardından, 15 Ağustos'ta fiilen başlayan inşaat çalışmalarının 3 yıl içinde tamamlanması hedefleniyor.
Özgün ve anıtsal mimariye sahip olacak yeni yerleşke, diplomatik faaliyetlere uygun bir anlayışla dizayn edildi.
Yaklaşık 300 bin metrekare kapalı alana sahip olacak yerleşke, yüksek güvenlik standartları ile gelişmiş fiziki ve teknolojik altyapısıyla öne çıkacak.
Çevre dostu bir yaklaşımla tasarlanan projede, çok sayıda toplantı salonu, açık tören alanı, müze-sergi alanı ve sosyal alanlar yer alacak.
Yerleşke, sadece bir çalışma mekanı değil, aynı zamanda üretkenliği, iletişimi ve kurumsal aidiyeti pekiştiren ve daha da güçlendiren bir merkez olacak.
Yerleşke, çağdaş mimarisi, yenilikçi tasarımı ve yabancı konukların kabul edileceği temsil alanlarıyla Türkiye'nin ve Dışişleri Bakanlığının kurumsal itibarını yansıtırken, her yönüyle çağın gereklerine uygun, modern, güvenli ve rahat bir çalışma ortamı sağlayacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Fast food mu ev yemekleri mi? Karakteriniz sofranızda gizli! Yemek alışkanlıklarınız kişiliğini ele veriyor
- Bunu yapanın elektrik faturası yarı yarıya düşüyor: Kimsenin bilmediği o tasarruf sırrı
- Robert Redford kimdir, nereli, kaç yaşında, hastalığı neydi? Hangi filmlerde yer aldı?
- Gül Onat kimdir, kaç yaşında, hastalığı ne? Sağlık durumu nasıl? Rol aldığı filmler ve diziler…
- Metabolizmayı uçuran İsveç diyeti: 13 günde 20 kilo eriyip gidiyor! İşte 13 günlük diyet programı
- AÖF DGS 2025 kayıtları: Son gün ne zaman, online başvuru nereden ve nasıl yapılır?
- TEKNOFEST İSTANBUL ETKİNLİK TAKVİMİ | Uçuş gösterileri ne zaman, saat kaçta?
- Cennetin Çocukları konusu nedir, nerede çekiliyor? Cennetin Çocukları oyuncuları kim, ilk bölüm başladı mı?
- 16 Eylül Maç Fikstürü | Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? Milli maç ne zaman? İşte günün karşılaşmaları
- 16 EYLÜL SALI TV YAYIN AKIŞI | Bugün televizyonda hangi diziler ve programlar var?
- 18 Eylül A101 kataloğu yayımlandı! Bu Perşembe A101 rafları dolup taşıyor! TV, bisiklet, yağ, tavuk, pirinç
- İsrail'in ürettiği telefon var mı, hangileri? Samsung, Xiaomi, iPhone İsrail'in mi? İşte marka marka liste...