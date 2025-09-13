Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’ndan Çin ziyareti! Sağlıkta işbirliği mesajı

Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, ziyaret programını verimli şekilde tamamladıklarını belirtti.

Pekin, Şanghay ve Shenzhen'de bir dizi resmi temasta bulunduklarını bildiren Memişoğlu, "Sağlık alanında üretimi destekleyen uluslararası bilim ve inovasyon merkezlerini ziyaret ettik. Bölgedeki fabrikaları gezerek iş süreçlerini ve üretim faaliyetlerini yerinde inceledik. Özellikle sağlıkta ileri teknoloji üretimi, AR-GE süreçleri ve inovasyon konularında işbirliği olanaklarını değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

Bakan Memişoğlu, son olarak Shenzhen'de Huawei Genel Merkezi'ni ziyaret ettiklerini, sağlıkta dijitalleşme çalışmaları hakkında bilgi aldıklarını kaydederek, "Geleceğe yön verecek yenilikçi teknolojileri deneyimleme fırsatı bulduk. Resmi temaslarımızın ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyor, üreten sağlık için aşkla çalışmaya devam diyorum." değerlendirmesini yaptı.

Memişoğlu, paylaşımında ziyarete ilişkin görüntülere de yer verdi.