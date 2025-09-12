Ekrem İmamoğlu sahte diplomadan hakim karşısında!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasına ilişkin ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK) hazırlanan rapor ile diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, İmamoğlu'nun 'Zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Açılan davanın ilk duruşması bugün Marmara Ceza ve İnfaz Kurumu içinde bulunan duruşma salonunda yapıldı.

İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya Ekrem İmamoğlu tutuklu bulunduğu cezaevinden getirildi.

AYLIK GELİR VE TAHSİL SORUSU

Duruşmada ilk olarak Ekrem İmamoğlu'nun kimlik tespiti yapıldı. Evli ve 3 çocuk babası olduğunu söyleyen İmamoğlu, tahsil durumu sorusuna ise, "yüksek lisans" dedi.

İmamoğlu aylık gelirinin 220 bin olduğunu söyledi.