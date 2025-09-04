İsrail basınının kirli algısına yalanlama! DMM duyurdu: Türkiye’ye karşı yürütülen maksatlı dezenformasyon

İsrail'de bazı medya kuruluşlarında yer alan, İsrailli bir bakana yönelik suikast planı haberinde Türkiye'nin adı geçirilerek kirli bir algıya soyunuldu.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden konuya dair yapılan açıklamada iddia yalanlanarak "İsrail basınına yeni bir gelişme olarak servis edilen konunun aslında bundan 8 ay önce yaşanan bir olayla ilişkili olduğu bilinmektedir. Yine yakalanan şahısların, Türkiye ile herhangi bir bağlantılarının bulunmadığına dair beyanları, Kızılhaç yetkililerince teyit edilmektedir. " denildi ve şu ifadeler kullanıldı:

"MAKSAT TÜRKİYE'NİN FİLİSTİN POLİTİKASINA ZARAR VERMEK"

"Söz konusu haberin asıl amacı, uluslararası kamuoyunda Türkiye'ye karşı yanıltıcı ve kasıtlı bir algı oluşturmak ve bu sayede Türkiye'nin Filistin politikasına zarar vermektir. Kamuoyunun ve ilgili mercilerin, Türkiye'yi hedef alan bu dezenformasyon ve kara propaganda faaliyetlerine itibar etmemesi önemle duyurulur."