Gürsel Tekin Özel ve Kılıçdaroğlu’ndan randevu isteyecek

CHP İl Yönetimine atanan Gürsel Tekin yarın Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayıp randevu isteyeceğini açıkladı.

İstanbul'da 8 Ekim 2023'te gerçekleştirilen CHP İl Kongresi'ne ilişkin açılan davada mahkeme, önemli bir karar verdi. Mahkeme, İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına hükmetti. Ayrıca 196 delegenin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verildi.

Mahkeme tarafından CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetimine Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz, Erkan Narsap getirildi.

Gürsel Tekin yaptığı açıklamada "Benim için de sürpriz oldu. Partimizin adliye koridorlarından kurtulması için elimi taşın altına koyacağım. Partimizi kayyıma bırakacak değiliz. CHP'yi birlik beraberlik içinde kongreye götüreceğiz. Heyetteki tüm arkadaşlar CHP'li isimlerden oluşturmuş. CHP bizim evimiz, yuvamız her şeyimizdir. Tüm arkadaşlarımız rahat olsun. CHP'yi CHP'liler yönetecek" demişti.