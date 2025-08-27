Gözler ASELSAN’ın paylaşımına çevrildi! Bugün Çelik Kubbe ilgili ne açıklanacak?

Askeri Stratejist Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, gelişmeleri değerlendirdi (Ekran görüntüsü)

"TÜRKİYE TEHDİTLERE KARŞI SAVUNMA HATTI OLUŞTURMAYI BAŞARDI"

Askeri Stratejist Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, Çelik Kubbe hakkında yaptığı değerlendirmede, "Çelik Kubbe, özellikle tehdidin uzaktan algılanıp tespit edilmesi ve buna göre uygun mühimmatın kullanılması kritik öneme sahiptir. Çelik Kubbe projesi kapsamında Türkiye, farklı menzillerde katmanlı hava savunma sistemlerine sahip olacak. Bu sayede Türkiye, tehditlere karşı çok yönlü ve esnek bir savunma hattı oluşturmayı başardı." dedi.

Milli İstihbarat Akademisi tarafından hazırlanan rapora dikkat çeken Gökçe, "Hazırlanan raporda özellikle alçak irtifa hava savunma sistemlerinin önemi vurgulanmıştır. Bu sistemler, sadece konvansiyonel savaşlar için değil, aynı zamanda modern savaş senaryolarında da hayati bir rol oynamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.