Balıkesir’de korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü 4,4 olarak duyurdu | SON DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün saat 05.46 sıralarında merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan, yerin 10.12 kilometre derinliğinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.

SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2025.08.27 05:46:19 39.1955 28.2320 15.2 -.- 4.5 4.2 ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

2025.08.27 05:09:03 39.1858 28.2408 15.8 -.- 2.4 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

2025.08.27 05:04:40 39.1485 28.2293 9.1 -.- 1.5 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

2025.08.27 04:58:05 39.1548 28.1975 12.6 -.- 3.2 2.9 AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

2025.08.27 04:57:47 38.3738 27.2342 16.9 -.- 2.3 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel

2025.08.27 04:54:45 36.0132 36.0593 4.5 -.- 2.5 -.- KARACURUN-YAYLADAGI (HATAY) İlksel

2025.08.27 04:47:51 39.1753 28.2613 9.9 -.- 1.7 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

2025.08.27 04:37:44 39.4490 26.2908 9.7 -.- 2.2 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel