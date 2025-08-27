Balıkesir'de korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü 4,4 olarak duyurdu | SON DEPREMLER
Son dakika haberine göre AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'de sabah saatlerinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün saat 05.46 sıralarında merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan, yerin 10.12 kilometre derinliğinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.
SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2025.08.27 05:46:19 39.1955 28.2320 15.2 -.- 4.5 4.2 ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.27 05:09:03 39.1858 28.2408 15.8 -.- 2.4 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.27 05:04:40 39.1485 28.2293 9.1 -.- 1.5 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.27 04:58:05 39.1548 28.1975 12.6 -.- 3.2 2.9 AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.27 04:57:47 38.3738 27.2342 16.9 -.- 2.3 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2025.08.27 04:54:45 36.0132 36.0593 4.5 -.- 2.5 -.- KARACURUN-YAYLADAGI (HATAY) İlksel
2025.08.27 04:47:51 39.1753 28.2613 9.9 -.- 1.7 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.27 04:37:44 39.4490 26.2908 9.7 -.- 2.2 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.08.27 04:35:53 36.2768 28.4380 31.5 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2025.08.27 04:28:39 39.1915 28.2785 12.9 -.- 1.6 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.27 04:25:29 39.1965 28.2250 13.5 -.- 2.4 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.27 04:20:10 37.9462 28.7697 5.4 -.- 3.1 3.1 KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel
2025.08.27 04:08:48 39.1507 28.2377 11.3 -.- 1.5 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.27 04:07:44 36.7017 29.3770 5.0 -.- 2.5 -.- ATLIDERE-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2025.08.27 04:05:08 39.1487 28.1415 9.4 -.- 1.4 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.27 04:03:37 39.2503 28.1370 9.9 -.- 1.7 -.- IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
