Oynadığı oyun hayatını kararttı! Aileye polis baskını şoku: Babam beni odaya kilitleyecek

Küçük Azra'nın oynadığı oyun sonrası ailesinin evine baskın yapıldı (Sabah)

"İNFAZ KARARIN ALINDI"

Sabah gazetesindeki iddiaya göre genç kız, oynadığı oyun içerisinde iletişim kurabilmek için Discord isimli bir uygulama kullanıyordu. Uygulama üzerinde kendisini Emir L. olarak tanıtan kişi, Azra B.'nin ve ailesinin elde ettiği kişisel bilgilerini sosyal ağlarda paylaştı.

TC kimlik numarası, anne-baba adı, doğum yeri ve tarihi gibi bilgilerini platformda paylaşıp, "Bunun yanında barınanın evini karakol yaparım" diyerek tehdit ve hakaretler yağdırdı. Aradı, küçük kız açmadı. Haftalar sonra gece saatlerinde tekrar telefonu çaldı.

Karşıdaki ses, "İnfaz kararın alındı. Seni bulduk, kaçamazsın" dedi. Daha sonra karşıdaki kişinin sahte ihbarları ile Azra B.'nin ailesiyle yaşadığı evi sık sık polisler ziyaret etti.

"BABAM BENİ ODAYA KİLİTLEYECEK"



Azra B.'ye ait mail adresinden geçtiğimiz yıl, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne kızın babası hakkında ihbarda bulunuldu. "Tehdit ve yasa dışı bahis" konulu mailde babasının yasa dışı bahis işiyle uğraştığını belirten Azra B., "Babam bilgisayarımdan yasa dışı bahis için kurulum yapıyor. Benim bilgisayarımdan yaptığını birine söylersem beni odaya kilitleyip yemek ve su vermeyeceğini söylüyor. Tehdit ile yaşamak istemiyorum. Lütfen yardım edin" yazdı. Maile ev adresi ve iletişim bilgilerini de ekledi. İhbarı gören ekipler hemen harekete geçti. Ailenin evine gitti.