Oynadığı oyun hayatını kararttı! Aileye polis baskını şoku: Babam beni odaya kilitleyecek
Azra B.’nin çevrimiçi oyun sırasında tanıştığı kişi, hem onu hem de ailesini korku dolu anlar yaşattı. Kimlik bilgilerini sosyal medyada yayımlayan saldırgan, Azra adına sahte ihbarlar yaparak ailenin polis baskınlarıyla karşılaşmasına neden oldu.
İstanbul Kartal'da bir aile, 16 yaşındaki kızları Azra B.'nin çevrimiçi oynadığı oyunda irtibat kurduğu kişinin asılsız ihbarları ile kabus dolu günler yaşadı.
"İNFAZ KARARIN ALINDI"
Sabah gazetesindeki iddiaya göre genç kız, oynadığı oyun içerisinde iletişim kurabilmek için Discord isimli bir uygulama kullanıyordu. Uygulama üzerinde kendisini Emir L. olarak tanıtan kişi, Azra B.'nin ve ailesinin elde ettiği kişisel bilgilerini sosyal ağlarda paylaştı.
TC kimlik numarası, anne-baba adı, doğum yeri ve tarihi gibi bilgilerini platformda paylaşıp, "Bunun yanında barınanın evini karakol yaparım" diyerek tehdit ve hakaretler yağdırdı. Aradı, küçük kız açmadı. Haftalar sonra gece saatlerinde tekrar telefonu çaldı.
Karşıdaki ses, "İnfaz kararın alındı. Seni bulduk, kaçamazsın" dedi. Daha sonra karşıdaki kişinin sahte ihbarları ile Azra B.'nin ailesiyle yaşadığı evi sık sık polisler ziyaret etti.
"BABAM BENİ ODAYA KİLİTLEYECEK"
Azra B.'ye ait mail adresinden geçtiğimiz yıl, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne kızın babası hakkında ihbarda bulunuldu. "Tehdit ve yasa dışı bahis" konulu mailde babasının yasa dışı bahis işiyle uğraştığını belirten Azra B., "Babam bilgisayarımdan yasa dışı bahis için kurulum yapıyor. Benim bilgisayarımdan yaptığını birine söylersem beni odaya kilitleyip yemek ve su vermeyeceğini söylüyor. Tehdit ile yaşamak istemiyorum. Lütfen yardım edin" yazdı. Maile ev adresi ve iletişim bilgilerini de ekledi. İhbarı gören ekipler hemen harekete geçti. Ailenin evine gitti.
"İHBARI BEN YAPMADIM"
Ancak Azra B. babası hakkındaki ihbarı kendisinin yapmadığını, dahası daha önce de benzer ihbarlarla kapılarının polis ekiplerince çalındığını söyledi. Küçük kız ve ailesi karakola giderek başlarından geçenleri anlatıp şikayetçi oldu.
AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU
Anne Gülyaz B., "Kızımın telefon numarası yayıldığından ve tehdit mesajları aldığından beri devamlı yapılan sahte ihbarlar nedeniyle evimize polisler gelmektedir. Kızımı tehdit eden ve bilgilerini yayan kişilerden şikayetçiyim" diye konuştu.
Baba Mustafa B. de kızı adına emniyete hakkında ihbarda bulunulması ve kızının rahatsız edilmesi nedeniyle şikayetçi oldu. Savcılık, "iftira", "suç uydurma" ve tehdit" suçlarından soruşturma başlattı.
Öte yandan ihbarda bulunan cep telefonu numaraları inceleyen ekipler, ihbarların 'patates hat' olarak tabir edilen açık hatlar üzerinden gerçekleştirildiğini tespit etti.
Haklarında takip başlatılan numara sahibi kişilerin olayla alakaları bulunmadığı anlaşıldı. Olayı gerçekleştirilen asıl kişinin tespiti için soruşturma sürüyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sonbahar yüzünü gösteriyor: Sıcaklıklar düşüyor, sağanak yağış kapıda! 12 il için kritik uyarı geldi! Bugünden itibaren…
- ATA AÖF yaz okulu ve üç ders sınavı SAATLERİ 2025 | ATA AÖF sınavı bugün saat kaçta başlayacak?
- Optik illüzyon: Herkesin gözünden kaçıyor! Gizli 76’yı fark edebilecek misiniz?
- ÖSYM duyurdu: e-YDS 2025/9 İngilizce sonuçları erişime açıldı! İşte sonuç sorgulama ekranı
- Kuruluş dizisine transfer olan Barış Falay kimdir, kaç yaşında? Barış Falay hangi dizi ve filmlerde oynadı?
- Kilo vermenin altın kuralları: Metabolizmanızı ateşleyecek 5 beslenme ve yaşam tüyosu
- Fenerbahçe-Kocaelispor maçı ne zaman? Fenerbahçe-Kocaelispor maçı yayın saati belli oldu mu, hangi kanalda?
- Okul çantası, kalem, silgi, defter, suluk ve boya fiyatları kaç para? A101, BİM, ŞOK kırtasiye kataloğu 2025
- Sefer Karaahmetoğlu kimdir, kaç yaşında? Beyoğlu Belediye Başkanvekili Sefer Karaahmetoğlu aslen nereli, evli mi?
- Dünyanın en zeki 10 hayvanı: Olağanüstü zihinsel becerileri ile şaşırtıyor
- Yaş farkıyla çok konuşulmuştu: Ebru Gündeş’in eşi Murat Özdemir gözaltına alındı!
- MEMUR ZAMMI 2025! Toplu sözleşme zammı kaç TL olacak? Memur maaşı için son gün ne zaman?