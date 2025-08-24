Oynadığı oyun hayatını kararttı! Aileye polis baskını şoku: Babam beni odaya kilitleyecek

24 Ağustos 2025, Pazar
Azra B.’nin çevrimiçi oyun sırasında tanıştığı kişi, hem onu hem de ailesini korku dolu anlar yaşattı. Kimlik bilgilerini sosyal medyada yayımlayan saldırgan, Azra adına sahte ihbarlar yaparak ailenin polis baskınlarıyla karşılaşmasına neden oldu.

İstanbul Kartal'da bir aile, 16 yaşındaki kızları Azra B.'nin çevrimiçi oynadığı oyunda irtibat kurduğu kişinin asılsız ihbarları ile kabus dolu günler yaşadı.

Küçük Azra'nın oynadığı oyun sonrası ailesinin evine baskın yapıldı

"İNFAZ KARARIN ALINDI"

Sabah gazetesindeki iddiaya göre genç kız, oynadığı oyun içerisinde iletişim kurabilmek için Discord isimli bir uygulama kullanıyordu. Uygulama üzerinde kendisini Emir L. olarak tanıtan kişi, Azra B.'nin ve ailesinin elde ettiği kişisel bilgilerini sosyal ağlarda paylaştı.

TC kimlik numarası, anne-baba adı, doğum yeri ve tarihi gibi bilgilerini platformda paylaşıp, "Bunun yanında barınanın evini karakol yaparım" diyerek tehdit ve hakaretler yağdırdı. Aradı, küçük kız açmadı. Haftalar sonra gece saatlerinde tekrar telefonu çaldı.

Karşıdaki ses, "İnfaz kararın alındı. Seni bulduk, kaçamazsın" dedi. Daha sonra karşıdaki kişinin sahte ihbarları ile Azra B.'nin ailesiyle yaşadığı evi sık sık polisler ziyaret etti.

"BABAM BENİ ODAYA KİLİTLEYECEK"

Azra B.'ye ait mail adresinden geçtiğimiz yıl, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne kızın babası hakkında ihbarda bulunuldu. "Tehdit ve yasa dışı bahis" konulu mailde babasının yasa dışı bahis işiyle uğraştığını belirten Azra B., "Babam bilgisayarımdan yasa dışı bahis için kurulum yapıyor. Benim bilgisayarımdan yaptığını birine söylersem beni odaya kilitleyip yemek ve su vermeyeceğini söylüyor. Tehdit ile yaşamak istemiyorum. Lütfen yardım edin" yazdı. Maile ev adresi ve iletişim bilgilerini de ekledi. İhbarı gören ekipler hemen harekete geçti. Ailenin evine gitti.

Azra B. ve babası

"İHBARI BEN YAPMADIM"

Ancak Azra B. babası hakkındaki ihbarı kendisinin yapmadığını, dahası daha önce de benzer ihbarlarla kapılarının polis ekiplerince çalındığını söyledi. Küçük kız ve ailesi karakola giderek başlarından geçenleri anlatıp şikayetçi oldu.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU

Anne Gülyaz B., "Kızımın telefon numarası yayıldığından ve tehdit mesajları aldığından beri devamlı yapılan sahte ihbarlar nedeniyle evimize polisler gelmektedir. Kızımı tehdit eden ve bilgilerini yayan kişilerden şikayetçiyim" diye konuştu.

Baba Mustafa B. de kızı adına emniyete hakkında ihbarda bulunulması ve kızının rahatsız edilmesi nedeniyle şikayetçi oldu. Savcılık, "iftira", "suç uydurma" ve tehdit" suçlarından soruşturma başlattı.

Öte yandan ihbarda bulunan cep telefonu numaraları inceleyen ekipler, ihbarların 'patates hat' olarak tabir edilen açık hatlar üzerinden gerçekleştirildiğini tespit etti.

Haklarında takip başlatılan numara sahibi kişilerin olayla alakaları bulunmadığı anlaşıldı. Olayı gerçekleştirilen asıl kişinin tespiti için soruşturma sürüyor.

