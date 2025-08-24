Balıkesir'de peş peşe 3 deprem! İki dakika ara ile sallandı | Bakan Yerlikaya: Saha taramaları başladı
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 21.58'de 4.8 , saat 22.00'de ise 4.2 ve saat 22.14'te ise 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem çevre illerde de hissedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamasında 'Balıkesir Sındırgı'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. Gelişmeler takip edilmektedir. ' dedi. Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber canlı yayınında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem çevre illerde de hissedildi.
AFAD: GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ
AFAD tarafından yapılan açıklamada "Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde, saat 21.58'de 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Gelişmeleri takip etmekteyiz." denildi.
UZMAN İSİMDEN A HABER'DE ÇARPICI YORUM
Prof. Dr. Şükrü Ersoy:
Prof. Dr. Şükrü Ersoy: Malum Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta 6.2 büyüklüğünde deprem olmuştu, bu konuda açıklama yaparken yorumlarımız şöyleydi:
Bu Gediz'den uzanan bir Simav fayı var, onun en batı ucunda Sındırgı'nın batısında 15 kilometrelik fay zonu üstünde bu depremin meydana geldiğini düşünmüştük ki ondan sonra yaşanan artçıların gördük ki bir fay çizgisi üzerinde bir hatta toplanmıyor dağınık biçimde seyrediyor.
10 Ağustos'ta bu yana hepsi hissedilebilir, 4'ün üzerine çıkan 4.8'e çıkan depremler oluyor. Bu bize şeyi düşündürüyor, ilk yorumlarımızın yanlış olduğunu, bu dağılımın geniş alanda olması bunun bir tektonik deprem değil, yatay anlamda bölge içerisinde volkanik aktivite tespit edilmemiş. Yataya yakın konumda bir sıyrılma fayı üzerinde de meydana gelebileceği tartışılıyor.
Bu yüzeylenmeyecek biçimde sert kabuk altında bir magma faaliyeti olabilir. Aynı Santorini'de olduğu gibi, çünkü Batı Anadolu'da kıta kabuğu dediğimi şey biraz daha önce Doğu Anadolu'ya göre. Ama yüzeylenebilir bir aktivite yaratmayacak onu söyleyebilirim.
Bu kadar dağınık olduğuna göre, bu uzun süre devam edebilir, bazıları hissedilebilir. Fakat büyük deprem yaratmayabiliyor bu tür depremler. Bu deprem bölgesi için verilebilecek iyi haber olabilir. Kesin ifade kullanmak maalsef yanlış olur.
Bunun farklı yorumlanması gereken bir deprem olduğunu biliyoruz. Yorumlarımız Sındırgı'nın batısındaki 15 kilometrelik bir fay üzerinde olabileceğini düşünmüştük ki onla ilgisi olmayan bir aktivite devam ediyor. Çünkü o 6.2 o fayın üzerine düşmüştü, ama ondan sonraki artçılar fay zonuna denk gelmiyor ve geniş alana yayılıyor.
Bu aktivite biraz daha uzayabilir. Bana göre burada büyük bir depremi zorlayacak aktivite değil bu, halbuki Simav fayının üzerine düşseydi orada neredeyse 7'ye varacak büyüklükte deprem üretecek bir fay zonuydu, fakat görüyoruz ki bu artçı depremler enerjiyi fay zonu üzerinde değil de daha dağınık bölgede gösteriyor.
MARMARA DENİZİNDEKİ FAYLARI İLE İLGİSİ VAR MI?
Batı Anadolu'daki deprem üreten mekanizma farklı çalışıyor, Marmara'daki farklı biçimde çalışıyor. Dolayısı ile birbirini tetiklemesi ya da ilgi bağlantı kurmamız çok doğru olmaz.
EN RİSKLİ BÖLGE NERE?
Batı Anadolu'da en riskli bölgelerden bir tanesi. Çünkü Marmara gibi değil daha fazla deprem üretecek fay bulunmakta. Fakat fay uzunlukları Kuzey Anadolu fayı gibi olmadığı için
Genellikle deprem üretme kapasiteleri 6.5 ve 7 arasında değişiyor. Bu depremlerin sonuncusu 1970'te meydana gelen Gediz depremiydi. Fakat ülkemizdeki deneyimlerden biliyoruz ki artık 5.5'i geçen depremlerden sonra yapı stoklarında hasarlar meydana geliyor. Bu hiç normal değil, bu depreme bağlanacak bir şey değil, insani zaaflara yanlışlara bağlanabilecek bir şey.
BAKN YERLİKAYA: SAHA TARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamasında "Balıkesir Sındırgı'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. Gelişmeler takip edilmektedir. " dedi.
Açıklama şu şekilde:
"Balıkesir Sındırgı'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. Gelişmeler takip edilmektedir.
Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."
PSİKOSOSYAL DESTEK ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından Psikososyal Destek Ekiplerinin çalışmalarına başladığını açıkladı.
Bakan Göktaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Balıkesir'de meydana gelen ve çevre illerden hissedilen 4.8 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Psikososyal Destek Ekiplerimiz ivedilikle hazırlıklarını tamamlayarak, psikososyal destek çalışmalarına başlamıştır. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun" ifadelerini kullandı.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
2025-08-24 22:16:43 39.18667 28.15056 7.01 ML 2.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-24 22:14:34 39.17139 28.16639 7.04 ML 3.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-24 22:14:11 39.19667 28.15083 7.01 MW 4.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-24 22:08:23 39.18917 28.17472 7.0 ML 2.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-24 22:05:34 39.21694 28.2275 6.96 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-24 22:03:08 39.20056 28.18722 7.05 ML 2.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-24 22:02:39 39.18528 28.20139 7.1 ML 2.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-24 22:02:05 39.20028 28.2125 5.75 ML 2.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-24 22:00:32 39.21917 28.15889 7.0 MW 4.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-24 21:59:31 39.20278 28.15667 7.01 ML 3.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-24 21:58:18 39.20389 28.17222 7.0 MW 4.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-24 21:57:31 39.20528 28.17917 7.0 ML 2.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-24 21:39:49 39.20389 28.12167 7.03 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-24 21:36:08 39.20028 28.10694 12.03 ML 2.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-24 21:33:24 39.18639 28.11083 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-24 21:32:31 39.215 28.12528 7.05 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-24 21:28:12 39.22472 28.14194 7.0 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-24 21:23:42 39.17722 28.10194 6.99 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-24 21:21:18 39.19556 28.11556 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-24 21:19:28 39.19028 28.12028 7.02 ML 2.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-24 21:18:15 39.18694 28.23833 4.95 ML 2.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-24 21:09:40 39.23667 28.05444 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-24 20:55:50 39.22806 27.99778 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-24 20:55:01 39.17694 28.16028 7.02 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-24 20:54:13 39.19194 28.23528 6.99 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-24 20:50:55 39.17028 28.11278 6.69 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-24 20:36:12 39.19389 28.13472 7.01 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-24 20:34:51 39.22417 28.10778 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-24 20:33:43 38.83972 37.24167 7.0 ML 1.0 Gürün (Sivas)
2025-08-24 20:19:14 39.22389 28.18056 7.0 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-24 20:14:29 39.16806 28.1625 7.02 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-24 20:12:15 38.72194 30.64722 10.61 ML 0.9 Merkez (Afyonkarahisar)
