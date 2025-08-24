Balıkesir’de peş peşe 3 deprem! İki dakika ara ile sallandı | Bakan Yerlikaya: Saha taramaları başladı

X

UZMAN İSİMDEN A HABER'DE ÇARPICI YORUM

Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber canlı yayınında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Prof. Dr. Şükrü Ersoy:

Prof. Dr. Şükrü Ersoy: Malum Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta 6.2 büyüklüğünde deprem olmuştu, bu konuda açıklama yaparken yorumlarımız şöyleydi:

Bu Gediz'den uzanan bir Simav fayı var, onun en batı ucunda Sındırgı'nın batısında 15 kilometrelik fay zonu üstünde bu depremin meydana geldiğini düşünmüştük ki ondan sonra yaşanan artçıların gördük ki bir fay çizgisi üzerinde bir hatta toplanmıyor dağınık biçimde seyrediyor.

10 Ağustos'ta bu yana hepsi hissedilebilir, 4'ün üzerine çıkan 4.8'e çıkan depremler oluyor. Bu bize şeyi düşündürüyor, ilk yorumlarımızın yanlış olduğunu, bu dağılımın geniş alanda olması bunun bir tektonik deprem değil, yatay anlamda bölge içerisinde volkanik aktivite tespit edilmemiş. Yataya yakın konumda bir sıyrılma fayı üzerinde de meydana gelebileceği tartışılıyor.

Bu yüzeylenmeyecek biçimde sert kabuk altında bir magma faaliyeti olabilir. Aynı Santorini'de olduğu gibi, çünkü Batı Anadolu'da kıta kabuğu dediğimi şey biraz daha önce Doğu Anadolu'ya göre. Ama yüzeylenebilir bir aktivite yaratmayacak onu söyleyebilirim.

Bu kadar dağınık olduğuna göre, bu uzun süre devam edebilir, bazıları hissedilebilir. Fakat büyük deprem yaratmayabiliyor bu tür depremler. Bu deprem bölgesi için verilebilecek iyi haber olabilir. Kesin ifade kullanmak maalsef yanlış olur.

Bunun farklı yorumlanması gereken bir deprem olduğunu biliyoruz. Yorumlarımız Sındırgı'nın batısındaki 15 kilometrelik bir fay üzerinde olabileceğini düşünmüştük ki onla ilgisi olmayan bir aktivite devam ediyor. Çünkü o 6.2 o fayın üzerine düşmüştü, ama ondan sonraki artçılar fay zonuna denk gelmiyor ve geniş alana yayılıyor.

Bu aktivite biraz daha uzayabilir. Bana göre burada büyük bir depremi zorlayacak aktivite değil bu, halbuki Simav fayının üzerine düşseydi orada neredeyse 7'ye varacak büyüklükte deprem üretecek bir fay zonuydu, fakat görüyoruz ki bu artçı depremler enerjiyi fay zonu üzerinde değil de daha dağınık bölgede gösteriyor.

MARMARA DENİZİNDEKİ FAYLARI İLE İLGİSİ VAR MI?

Batı Anadolu'daki deprem üreten mekanizma farklı çalışıyor, Marmara'daki farklı biçimde çalışıyor. Dolayısı ile birbirini tetiklemesi ya da ilgi bağlantı kurmamız çok doğru olmaz.

EN RİSKLİ BÖLGE NERE?

Batı Anadolu'da en riskli bölgelerden bir tanesi. Çünkü Marmara gibi değil daha fazla deprem üretecek fay bulunmakta. Fakat fay uzunlukları Kuzey Anadolu fayı gibi olmadığı için

Genellikle deprem üretme kapasiteleri 6.5 ve 7 arasında değişiyor. Bu depremlerin sonuncusu 1970'te meydana gelen Gediz depremiydi. Fakat ülkemizdeki deneyimlerden biliyoruz ki artık 5.5'i geçen depremlerden sonra yapı stoklarında hasarlar meydana geliyor. Bu hiç normal değil, bu depreme bağlanacak bir şey değil, insani zaaflara yanlışlara bağlanabilecek bir şey.

BAKN YERLİKAYA: SAHA TARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamasında "Balıkesir Sındırgı'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. Gelişmeler takip edilmektedir. " dedi.