AK Parti Terörsüz Türkiye için sahada: Erdoğan ve Bahçeli’nin sahiplenmesi güveni arttırdı

Terörsüz Türkiye sürecinin vatandaşın da desteğiyle kısa sürede sonuçlanması için Cumhur İttifakı seferber oldu. TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarını sürdürürken AK Parti ve MHP de sahaya inip vatandaşa bilgi veriyor.

22 İLDE ETKİNLİK YAPILDI

Sabah'ın haberine göre AK Parti'nin "Terörsüz Türkiye" süreci hedefiyle gerçekleştirdiği "Türkiye Buluşmaları" 22 il, 201 ilçede yapıldı. Toplantılara 12 bakan, 8 MYK üyesi, 112 milletvekili, 51 MKYK üyesi ve 21 MDK üyesi katıldı.

Toplantılar, 26 Eylül'de Haliç Kongre Merkezi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek büyük final programıyla sona erecek. AK Partili milletvekilleri, gerek bu toplantılar gerekse sahada vatandaşlarla yaptıkları temaslardaki gözlemlerini şöyle anlattı: