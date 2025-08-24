24 Ağustos 2025, Pazar
AK Parti Terörsüz Türkiye için sahada: Erdoğan ve Bahçeli'nin sahiplenmesi güveni arttırdı

AK Parti Terörsüz Türkiye için sahada: Erdoğan ve Bahçeli'nin sahiplenmesi güveni arttırdı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.08.2025 08:43 Güncelleme: 24.08.2025 08:44
TBMM'nin tatile girmesinin ardından AK Parti milletvekilleri, Terörsüz Türkiye sürecini halka anlatmak için çalışmalarını sahada yoğunlaştırdı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin süreci sahiplenmesi vatandaşların sürece olan güvenini artırıyor.

Terörsüz Türkiye sürecinin vatandaşın da desteğiyle kısa sürede sonuçlanması için Cumhur İttifakı seferber oldu. TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarını sürdürürken AK Parti ve MHP de sahaya inip vatandaşa bilgi veriyor.

22 İLDE ETKİNLİK YAPILDI

Sabah'ın haberine göre AK Parti'nin "Terörsüz Türkiye" süreci hedefiyle gerçekleştirdiği "Türkiye Buluşmaları" 22 il, 201 ilçede yapıldı. Toplantılara 12 bakan, 8 MYK üyesi, 112 milletvekili, 51 MKYK üyesi ve 21 MDK üyesi katıldı.

Toplantılar, 26 Eylül'de Haliç Kongre Merkezi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek büyük final programıyla sona erecek. AK Partili milletvekilleri, gerek bu toplantılar gerekse sahada vatandaşlarla yaptıkları temaslardaki gözlemlerini şöyle anlattı:

ERDOĞAN VE BAHÇELİ'YE GÜVEN VAR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin süreci sahiplenmesi nedeniyle vatandaşta bir güven duygusu var. Vatandaşlarımız Erdoğan'ın olduğu yerde Türkiye açısından sıkıntılı bir durum olmayacağını düşünüyor.

Toplumun büyük çoğunluğu silahların susmasını, terörün bitmesini ve ülkede huzur ve kardeşliğin egemen olmasını istiyor. Bu nedenle süreci de destekliyor.

Milletvekillerinin gittikleri her yerde kendilerine en çok sorulan soru İmralı'da bulunan teröristbaşı Öcalan'ın durumu. Vatandaşlar, Öcalan'ın affedilmesini, serbest kalmasını istemiyor.

